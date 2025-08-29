台灣人也有份！泰國震撼宣布：免費送國內「來回機票」

泰國政府為振興觀光，祭出優惠措施。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國政府為振興觀光，瞄準9月至11月的國際遊客，凡透過航空公司官方網站或線上旅遊平台，預訂飛往泰國的國際航班者，將獲得免費兌換國內來回機票的資格，此活動預計送給20萬名國外入境旅客。

綜合媒體報導，泰國觀光局計劃於9月至11月推出「買國際航班、送國內航班」活動，向入境泰國的20萬名旅客免費送出泰國境內來回機票，藉此吸引遊客走訪曼谷、清邁、普吉島等熱門城市以外的目的地，帶動地方旅遊發展。

請繼續往下閱讀...

官方估計，該計劃可為地方直接創造超過88億泰銖（新台幣83億）的觀光收入。

旅遊暨體育部長Sorawong Thienthong指出，持有國際機票的外國旅客，可有1次機會，免費乘坐6家參與活動的航空公司的國內往返航班，包含20公斤託運行李。

旅客可直接透過航空公司或線上旅行社預訂國際航班，就可獲得免費機票。不過官方表示，這是針對尚未預訂機票的外國遊客的獨家活動，旅遊部將向內閣尋求對該計劃的批准。

據了解，該活動預計9月正式開始，尚待正式兌換詳細方案出爐，目前6家參與的航空公司為：

1.泰國國際航空（Thai Airways）

2.泰國亞洲航空（Thai AirAsia）

3.曼谷航空（Bangkok Airways）

4.皇雀航空（Nok Air）

5.泰國獅航（Thai Lion Air）

6.越捷泰國航空（Thai Vietjet）

泰國政府將依單程1750泰銖（約新台幣1650元）、來回3500泰銖（約新台幣3305元）的標準補貼航空公司，預計涵蓋20萬名旅客。

泰國旅遊和體育部長索拉翁表示，這是針對目前尚未預訂機票的外國遊客的獨家活動，此舉將鼓勵外國遊客探索曼谷、布吉、清邁等傳統熱門景點以外的更多選擇，帶動更均衡的旅遊發展。

他並透露，相關計劃最快將於本周提交內閣審議，並申請7億泰銖（約新台幣6.6億元）中央預算補貼成本，確保政策順利推行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法