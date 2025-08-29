晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣人也有份！泰國震撼宣布：免費送國內「來回機票」

2025/08/29 09:42

泰國政府為振興觀光，祭出優惠措施。（歐新資料照）泰國政府為振興觀光，祭出優惠措施。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國政府為振興觀光，瞄準9月至11月的國際遊客，凡透過航空公司官方網站或線上旅遊平台，預訂飛往泰國的國際航班者，將獲得免費兌換國內來回機票的資格，此活動預計送給20萬名國外入境旅客。

綜合媒體報導，泰國觀光局計劃於9月至11月推出「買國際航班、送國內航班」活動，向入境泰國的20萬名旅客免費送出泰國境內來回機票，藉此吸引遊客走訪曼谷、清邁、普吉島等熱門城市以外的目的地，帶動地方旅遊發展。

官方估計，該計劃可為地方直接創造超過88億泰銖（新台幣83億）的觀光收入。

旅遊暨體育部長Sorawong Thienthong指出，持有國際機票的外國旅客，可有1次機會，免費乘坐6家參與活動的航空公司的國內往返航班，包含20公斤託運行李。

旅客可直接透過航空公司或線上旅行社預訂國際航班，就可獲得免費機票。不過官方表示，這是針對尚未預訂機票的外國遊客的獨家活動，旅遊部將向內閣尋求對該計劃的批准。

據了解，該活動預計9月正式開始，尚待正式兌換詳細方案出爐，目前6家參與的航空公司為：

1.泰國國際航空（Thai Airways）

2.泰國亞洲航空（Thai AirAsia）

3.曼谷航空（Bangkok Airways）

4.皇雀航空（Nok Air）

5.泰國獅航（Thai Lion Air）

6.越捷泰國航空（Thai Vietjet）

泰國政府將依單程1750泰銖（約新台幣1650元）、來回3500泰銖（約新台幣3305元）的標準補貼航空公司，預計涵蓋20萬名旅客。

泰國旅遊和體育部長索拉翁表示，這是針對目前尚未預訂機票的外國遊客的獨家活動，此舉將鼓勵外國遊客探索曼谷、布吉、清邁等傳統熱門景點以外的更多選擇，帶動更均衡的旅遊發展。

他並透露，相關計劃最快將於本周提交內閣審議，並申請7億泰銖（約新台幣6.6億元）中央預算補貼成本，確保政策順利推行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財