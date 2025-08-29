不甩川普50%關稅！俄油大砍價，印度9月進口量大增20%。示意圖。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不甩美國50%關稅，在俄羅斯石油大降價，每桶折扣2-3美元，創2022年來最大優惠，激勵印度大搶購，路透報導，印度9月進口量增加1-2成，里昂預測，除非實施全球禁令，否則印度「停止俄羅斯進口的可能性有限」。

美國週三起，正式對印度進口商品課徵50%關稅，然印度無視美懲罰性關稅，持續向俄羅斯購買石油。

請繼續往下閱讀...

路透報導，3位參與對印度石油銷售的貿易消息人士表示，印度煉油商9月對俄油採購量，將較8月增加10%至20%，即每天增加15萬至30萬桶。

印度最大的2家俄油買家信實工業和俄羅斯控股的納亞拉能源公司沒有立即回應置評請求；印度石油部週四沒有回應置評請求。

3位貿易商進一步指出，俄羅斯出口商出售的9月烏拉爾原油價格較基準布蘭特原油每桶折扣2至3美元（約新台幣61至91.5元），交易商表示，這一價格水準低於8月每桶 1.50美元（約新台幣45.75元）的折扣，創 2022年以來最大折扣。

根據Vortexa分析師的數據顯示，8月前20天，印度每日進口150萬桶俄羅斯原油，與7月持平，但略低於1-6月每日160萬桶的平均水準。

全球貿易數據與分析公司Kpler旗下分析師利托里亞（Sumit Ritolia）表示，除非印度發佈明確的政策指令，或貿易經濟發生重大轉變，否則俄羅斯原油可能仍將是其供應結構的核心部分。

另里昂證券 （CLSA） 在1份報告中也預測，除非實施全球禁令，否則印度「停止俄羅斯進口的可能性有限」。

報告還稱，如果印度停止進口俄油，其連鎖反應可能導致全球原油供應量減少約100 萬桶/日，並導致全球油價短期內飆升至每桶近100美元（約新台幣3050元）。

貿易商表示，制裁和關稅的全面影響可能只有在10月抵達印度的貨物中才能顯現出來，這些貨物將在未來幾天開始交易。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法