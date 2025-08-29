晴時多雲

美股收盤》輝達財報給力！道瓊、標普創新高 台積電ADR反跌

2025/08/29 06:17

週四美股上漲。（路透）週四美股上漲。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕AI晶片巨擘輝達（Nvidia）週三公布的季度財報優於預期，雖因中國業務不穩引發疑慮，但市場消化輝達的獲利結果和預測後，普遍認為這些數據是對人工智慧繁榮的肯定。週四標普500和道瓊工業指數分別上漲0.32%、0.16%，均創下新高，那斯達克指數上漲0.53%，費城半導體指數上漲0.49%，台積電ADR下跌0.43%，收在238.27美元。

綜合外媒報導，輝達約佔標普500指數成分股的8%，其公布的第二季業績超出華爾街預期，營收成長56%，但週四除開盤時短暫上漲，股價全天承壓，收盤下跌0.8%。分析師指出，輝達營收指引並未假設H20晶片銷往中國，如果中國和川普政府能夠達成協議，那麼輝達本季營收可能會遠超預期。

幾位半導體分析師對輝達的看好程度進一步提升，並上調目標價。摩根大通、花旗和伯恩斯坦等投行都認為這家晶片製造商的上漲空間仍大。另外，博通上漲2.8%，美光科技上漲3.6%，顯示許多投資人認為輝達的財報仍為人工智慧領域的明燈。

美國商務部週四公布數據，第二季國內生產毛額（GDP）季增3.3%，優於預期，支撐了市場人氣。週五也將公布通膨報告，經濟學家預測，7月個人消費支出物價指數（PCE）將較上季上漲0.2%，全年上漲2.6%。

道瓊工業指數上漲71.67點或0.16%，收45636.9點。

那斯達克指數上漲115.019點或0.53%，收21705.158點。

S&P 500指數上漲20.46點或0.32%，收6501.86點。

費城半導體指數上漲28.44點或0.49%，收5853.05點。

