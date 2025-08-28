提升科學園區供電穩定至關重要！經部：盼大家一起支持台電特別預算

經濟部喊話，「經濟社會及國土安全韌性特別條例」預算對全台包括北士科等園區的供電穩定至關重要，電力工程需要時間，若現在不做，就會趕不上未來的需要。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕民眾疑問，台電早2021年就推動「十年電網強韌計畫」，為何還需要另外編列「災後復原特別條例」與「經濟社會及國土安全韌性特別條例」等特別預算？經濟部今晚說明，由於各個預算的工作重點不同，後兩項條例預算，一是強化沿海地區電網防災建置，另一是提升科學園區及產業園區供電穩定，至關重要盼大家一起支持。

經濟部說明，「十年電網強韌計畫」目標是加強全國主幹線電網分散強固工程，而「災後復原特別條例」（102億元）是針對風災後復原重建，強化沿海重要幹線韌性，「經濟社會及國土安全韌性特別條例」（200億）目的是確保北中南科學產業園區的供電穩定，強化園區所需的電力設備，兩筆預算正在立法院審查中。

請繼續往下閱讀...

台電補充，為確保產業供電可靠，台電規劃強化「輸電電網供電品質與可靠性」，針對科學園區及產業園區等著點產業聚落，提升園區整體供電韌性，此外亦包括「提升輸配電線路防災韌性」，針對非災區進行線路遷改，以及「完善輸配電修護」等工程，合計經費約200億元。

經濟部指出，3項並行才能同時兼顧全國電網、沿海防災，以及產業供電需求。

經濟部指出，回顧上個月風災嗎？颱風從西部入境，少了中央山脈的屏障，造成沿海電桿整排倒下，正凸顯了沿海地區電網防災建置的必要性。另一方面，國際經貿局勢變化加上產業發展，用電需求持續增加，供電基礎建設必須提前強化。

經濟部喊話，「經濟社會及國土安全韌性特別條例」預算對全台包括北士科等園區的供電穩定至關重要，「電力工程需要時間，若現在不做，就會趕不上未來的需要」，也懇請大家與國會一起支持「災後復原條例」及「國土安全韌性條例」的強韌電網預算，以利台電持續投入電力韌性建設。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法