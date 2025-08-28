晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

提升科學園區供電穩定至關重要！經部：盼大家一起支持台電特別預算

2025/08/28 23:10

經濟部喊話，「經濟社會及國土安全韌性特別條例」預算對全台包括北士科等園區的供電穩定至關重要，電力工程需要時間，若現在不做，就會趕不上未來的需要。（經濟部提供）經濟部喊話，「經濟社會及國土安全韌性特別條例」預算對全台包括北士科等園區的供電穩定至關重要，電力工程需要時間，若現在不做，就會趕不上未來的需要。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕民眾疑問，台電早2021年就推動「十年電網強韌計畫」，為何還需要另外編列「災後復原特別條例」與「經濟社會及國土安全韌性特別條例」等特別預算？經濟部今晚說明，由於各個預算的工作重點不同，後兩項條例預算，一是強化沿海地區電網防災建置，另一是提升科學園區及產業園區供電穩定，至關重要盼大家一起支持。

經濟部說明，「十年電網強韌計畫」目標是加強全國主幹線電網分散強固工程，而「災後復原特別條例」（102億元）是針對風災後復原重建，強化沿海重要幹線韌性，「經濟社會及國土安全韌性特別條例」（200億）目的是確保北中南科學產業園區的供電穩定，強化園區所需的電力設備，兩筆預算正在立法院審查中。

台電補充，為確保產業供電可靠，台電規劃強化「輸電電網供電品質與可靠性」，針對科學園區及產業園區等著點產業聚落，提升園區整體供電韌性，此外亦包括「提升輸配電線路防災韌性」，針對非災區進行線路遷改，以及「完善輸配電修護」等工程，合計經費約200億元。

經濟部指出，3項並行才能同時兼顧全國電網、沿海防災，以及產業供電需求。

經濟部指出，回顧上個月風災嗎？颱風從西部入境，少了中央山脈的屏障，造成沿海電桿整排倒下，正凸顯了沿海地區電網防災建置的必要性。另一方面，國際經貿局勢變化加上產業發展，用電需求持續增加，供電基礎建設必須提前強化。

經濟部喊話，「經濟社會及國土安全韌性特別條例」預算對全台包括北士科等園區的供電穩定至關重要，「電力工程需要時間，若現在不做，就會趕不上未來的需要」，也懇請大家與國會一起支持「災後復原條例」及「國土安全韌性條例」的強韌電網預算，以利台電持續投入電力韌性建設。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財