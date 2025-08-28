晴時多雲

壽險業前7月獲利232億 大減92.3％

2025/08/28 22:46

壽險業前7月獲利232億。（示意圖，路透）壽險業前7月獲利232億。（示意圖，路透）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布今年7月底，產險及壽險業的損益、淨值。其中，今年前7月「壽險業」稅前盈餘為232億元，較去年同期減少2773億元或大減92.3%；至於產險業稅前盈餘為192億元，較去年同期增加11億元或6.1%。

若觀察單月表現，壽險業7月單月僅獲利197億元，其中，累計今年前7月新台幣兌美元強升近9.6％，保險業獲利還是回到正值；根據統計，今年前7月保險業稅前盈餘達424億元，另壽險業獲利232億元、產險業賺192億元。

此外，在淨值方面，截至今年7月底整體保險業為2兆4971億元，雖較去年同期減少11.3%，不過，已經連續2個月上揚。其中，壽險業7月底淨值2兆3428億元，年減12.3%，產險業7月底淨值1543億元，年增6.3%。

金管會也公布，今年7月底壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為2339億元，較去年底增加143億元；7月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響合計數為負5976億元，同期間，壽險業國外投資淨利益為負1035億元。

