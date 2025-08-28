協和電廠公告是土污控制場址 台電：整治完成才進行燃氣機組興建工程

協和電廠。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕基隆市政府公告協和電廠為土壤污染控制場址，台電今晚表示，後續將依土污法進行污染範圍調查，提出污染控制計畫，依主管機關要求積極投入污染整治改善，「在整治完成後，才會進行新燃氣機組興建工程」，全力確保兼顧環境保護與供電穩定。

台電說明，土污法與環評法屬於不同法規，台電依規定平行辦理。先前環評土壤調查皆依範疇界定會議的指定區域，完成相關檢測作業，並在環評報告敘述調查結果，並說明規劃設計時仍會依土污法規定辦理。由於協和電廠將由燃油改為燃氣，故台電同步提前自主辦理全廠土壤污染評估調查，完整掌握土壤狀況並規劃後續整治作業，期能儘早達成協和電廠能源轉型，以確保供電穩定。

台電強調，將持續以負責態度處理協和電廠土污整治，對於基隆市政府公告土壤污染控制場址，以及環境部今日行政調查結果，台電後續將依法並配合基隆市政府和相關主管機關完成調查，並進行土污整治，在整治完成後，才會進行新燃氣機組興建工程。

外界關切協和更新改建進度是否受到影響，台電說明，依據土污法規定，控制場址須於污染改善完成後，才可利用並進行實質開發行為，並非禁止相關開發規劃程序。

台電強調，會努力完成污染整治後，辦理新燃氣機組之興建工程，早日實現協和電廠「以氣換油」目標，為北北基區域的穩定供電及環境保護努力。

