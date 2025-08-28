晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

人物側寫》政壇叢林難容天真 「老白兔」郭智輝人人見獵心喜

2025/08/28 22:02

經濟部長郭智輝。（記者廖家寧攝）經濟部長郭智輝。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝辭意堅定，近期部內所舉辦的惜別會，郭智輝也不願對外開放，謝絕媒體問候。退休政務官員坦言，郭智輝不願肯認操作政治語言的必要性，走入政壇難免處處碰壁，「只談政策，不談政治」就注定只能是「誤入叢林的老白兔」，讓有心人士見獵心喜。

年過七旬的郭智輝原本大可閒雲野鶴、頤養天年，何苦入閣來到經濟部這個政治攻防的風口浪尖，挑起部長的重擔？郭智輝曾說自己入閣初衷是盼能發揮其在產業界的經驗與人脈，回饋國家與社會是義不容辭。

胼手胝足建立起崇越集團帝國的郭智輝，版圖橫跨半導體、生技、綠能與健康產業等，但闖蕩政壇卻是尚未功成就先身退。回顧郭智輝以黑馬之姿上任經濟部長，懷抱凌雲壯志，提出境內關外、無人機關鍵模組非紅供應鏈、電動車（EV）關鍵IC零組件MIT、結合醫美與米其林的精緻觀光產業等構想，任期歷經1年3個月，期間頻頻被潑髒水，包括遭控是紅色資本家、利用兒子當人頭規避財產申報、以公謀私、AIT宴客公私不分等爭議，最後郭智輝在心灰意冷又不堪其擾之下，黯然摘下烏紗帽求去。

談及AIT宴客爭議，不願具名政務官就坦言，郭智輝宴客的餐廳是「校園餐廳」，不可能昂貴到哪裡，郭智輝今年2月底也曾在該餐廳開過媒體座談會，媒體朋友也去過，說那間校園餐廳是fine dining（高端餐飲）的人如果不是孤陋寡聞，沒見識過何謂高級料理，就是有心操作要打擊郭智輝；該名政務官也指出，公務經費極其有限，宴請賓客一頓飯就用光了還不夠，也感嘆郭智輝自掏腰包，被攻訐是公私不分，想為國家福祉做事，結果卻是好心做壞事，弄得自己裡外不是人。

外界好奇當初決定入閣的郭智輝在追求的是什麼？財力雄厚的他，累積的資產幾輩子都很難花光，外人猜想約莫是老驥伏櫪、志在千里的胸懷，想為國家做點事，追求著馬斯洛金字塔頂端的「自我實現」。然而，事實是大環境從不容許任何人天真。

回顧郭智輝去年6月初首次出席立法院院會時，就碰上國民黨籍立委羅智強與民進黨籍立委邱議瑩間的激烈口角衝突，郭智輝只是低頭看著資料聞風不動，中場休息在接受媒體訪問時還能談笑風生表示，希望立委提出有見地的政策討論，非政治性的問題則不予以回應，郭智輝說道，「不是用政策專業的部分跟我討論，我就不會回答。我不是政治人，我不會回答政治的問題比較抱歉，但政策的部分，我就希望大家跟我做專業的討論、專業的指導」。

經濟部是政治口水或謠言的攻防焦點，更是立委諸公刷存在感的首要戰場之一，官員赴立法院備詢幾乎只有挨罵的份，有苦難言，非基層公務員出身的郭智輝不但要迅速熟稔經濟部這個龐大公務體系的運作，全球經貿局勢更是瞬息萬變，經濟部掌管的產業政策更是天天都有新議題，馬不停蹄承擔艱鉅挑戰外，還要適應政治文化、正面迎對媒體、輿論對其言論的放大檢視。

郭董轉換身份當了郭部長，在商場上曾是一言九鼎、叱吒風雲，上電視政論節目時可以侃侃而談、風度翩翩，轉入政壇就淪為「阮若是加講話，唸咪就出代誌」，但凡被抓住小辮子就會被各界窮追不捨地猛打，郭智輝在任期後期乾脆也儘可能避免受訪發言。

郭智輝提辭呈後在任內最後一封公開信上語重心長說道，「問政可以犀利，但不能沒有底線；監督可以嚴厲，但不能悖離事實」，「台灣的發展，需要的是基於事實的理性監督，而非基於謊言的惡意攻擊」。

退休政務官員坦言，郭智輝不願肯認操作政治語言的必要性，「只談政策，不談政治」，就注定只能是「誤入叢林的老白兔」，讓有心人士見獵心喜，也祝福郭智輝卸任後「無官一身輕」。但也盼請各界試著思索一件事，台灣各界人才濟濟，倘若因氾濫的潑髒水被姑息、被視為常態，讓人視公共服務如畏途，會是健康的政治生態嗎？

和碩董事長童子賢而原本差點入閣但及時踩剎車，如今看來是先見之明，童子賢也在近日公開受訪時忍不住為郭智輝抱屈，未能掌握政壇語言的拿捏並非全然是郭的問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財