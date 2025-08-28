合庫調整海外佈局，裁撤仰光辦事處、東京分行年底開業。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫金今日舉行法人說會明海外佈局，其中，緬甸因內戰不止，考量業務與人身安全，合庫已決定裁撤；但東京分行計劃年底開業，新加坡則會是明年重點，合庫表示，由於外界環境變化高，未來將會依據區域環境發展整頓與開拓同步進行。

合庫日前董事會通過裁撤緬甸仰光辦事處之外，也通過增加寮國永珍分行營運資本金寮幣3000億元，主因當地主管機關法令修改，要求提高資本金。

合庫表示，近年海外大環境變化，國銀海外獲利佔比都有下降，但海外利差還是有優勢，為銀行業獲利重要引擎，未來會依全球政經環境變動、法遵成本等，審慎評估海外擴增據點。

其中，東京分行預計年底開業，新加坡分行將是明年重點，美國也會是主力市場。至於柬埔寨金邊經過兩三年整頓，已有好轉。

另外，合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，美國對等關稅負面影響尚未完全顯現，但因提前拉貨、提前消費效應，使國際貨幣基金（IMF）上修今年全球經濟成長率至3%，全球經濟包括歐洲、日本與台灣經濟表現也都優於預期。

在國內經濟方面，徐千婷指出，主計總處將今年經濟成長率大幅上修至4.45%，調整幅度高達1.35個百分點為歷年最大，主因AI及新興科技應用需求非常強勁，帶動台灣電子零組件及資通訊等主力出口產品大幅擴張，商品出口年增率也因而高達24%，創紀錄。相對來說，傳統產業對匯率承受度較低，需要政府密切關注與支持。

匯率部分，由於市場普遍認為聯準會會在9月降息，美元還是會有壓力，走勢偏弱，加上近期聯準會受到政治干預，獨立性有疑慮，還有美國財政問題，皆會影響美元走勢，美元趨弱仍是市場共識。至於各國匯率則受到進出口、外資匯出入、央行政策的影響，也將是觀察台幣匯率走勢的方向。

