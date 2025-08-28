華南金看好全年經濟 估央行年底前利率維持不變

華南金總經理李耀卿主持今日法人說明會。（華南金提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕華南金控今（28）日舉行法人說明會，對台灣經濟展望樂觀，預估今年經濟成長率可望突破4%。不過，考量國際政經局勢不確定、關稅影響持續發展，以及10月電價調漲的不確定性，下半年經濟動能可能不若上半年強勁，因此研判中央銀行年底前將維持利率不變。

華南金與旗下華南銀行上半年獲利雙雙創高。總經理李耀卿表示，下半年將全力推動既定的3年獲利提升計畫，並同步規劃更具挑戰性的5年策略藍圖，持續提升資本使用效率與獲利排名，以創造更佳股東權益報酬。

華南金上半年自結稅後盈餘116.82億元，年增4.2%，每股稅後盈餘（EPS）0.85元；年化股東權益報酬率（ROE）10.73%、年化資產報酬率（ROA）0.55%。截至6月底，淨值達2152億元，年增3.5%，總資產則為4.19兆元，季增1.3%。

子公司華南銀行上半年利息淨收益與手續費淨收益皆呈雙位數成長，雖因兌換（含Swap）收益減少使整體淨收益微幅縮減，但受惠於單筆大額呆帳收回，稅後盈餘仍年增9.6%至112.54億元，創歷年同期新高。第二季稅後盈餘60.45億元，更寫下單季歷史最佳紀錄，EPS達1.08元，年化ROE 9.46%、ROA 0.55%，貢獻集團獲利高達89%。

華銀去年換匯（Swap）收益達105億元，但因美元與新台幣利差收斂，今年估計僅能達到去年的七成，上半年已實現約43億元，下半年預期將略有減少。

在房貸業務方面，華銀副總黃守良表示，過去因房貸與土建融放款較為積極，不動產貸款集中度偏高，去年9月起已逐步下降，目前維持在40%左右，銀行法第72之2規範的不動產貸款比率則接近內部警戒線28%，因此須嚴格控管。現階段每月可承作房貸額度僅約70億元，主要優先支持首購、新青安及已核未貸案件，平均審核時間需2至3個月。

至於市場關注的穩定幣議題，李耀卿持審慎態度。他指出，美國雖已通過相關法案，但仍存在不少待釐清障礙，尤其孳息安排對銀行並不友善，因此對是否參與發行仍保持觀望。

