晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

華南金看好全年經濟 估央行年底前利率維持不變

2025/08/28 21:23

華南金總經理李耀卿主持今日法人說明會。（華南金提供）華南金總經理李耀卿主持今日法人說明會。（華南金提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕華南金控今（28）日舉行法人說明會，對台灣經濟展望樂觀，預估今年經濟成長率可望突破4%。不過，考量國際政經局勢不確定、關稅影響持續發展，以及10月電價調漲的不確定性，下半年經濟動能可能不若上半年強勁，因此研判中央銀行年底前將維持利率不變。

華南金與旗下華南銀行上半年獲利雙雙創高。總經理李耀卿表示，下半年將全力推動既定的3年獲利提升計畫，並同步規劃更具挑戰性的5年策略藍圖，持續提升資本使用效率與獲利排名，以創造更佳股東權益報酬。

華南金上半年自結稅後盈餘116.82億元，年增4.2%，每股稅後盈餘（EPS）0.85元；年化股東權益報酬率（ROE）10.73%、年化資產報酬率（ROA）0.55%。截至6月底，淨值達2152億元，年增3.5%，總資產則為4.19兆元，季增1.3%。

子公司華南銀行上半年利息淨收益與手續費淨收益皆呈雙位數成長，雖因兌換（含Swap）收益減少使整體淨收益微幅縮減，但受惠於單筆大額呆帳收回，稅後盈餘仍年增9.6%至112.54億元，創歷年同期新高。第二季稅後盈餘60.45億元，更寫下單季歷史最佳紀錄，EPS達1.08元，年化ROE 9.46%、ROA 0.55%，貢獻集團獲利高達89%。

華銀去年換匯（Swap）收益達105億元，但因美元與新台幣利差收斂，今年估計僅能達到去年的七成，上半年已實現約43億元，下半年預期將略有減少。

在房貸業務方面，華銀副總黃守良表示，過去因房貸與土建融放款較為積極，不動產貸款集中度偏高，去年9月起已逐步下降，目前維持在40%左右，銀行法第72之2規範的不動產貸款比率則接近內部警戒線28%，因此須嚴格控管。現階段每月可承作房貸額度僅約70億元，主要優先支持首購、新青安及已核未貸案件，平均審核時間需2至3個月。

至於市場關注的穩定幣議題，李耀卿持審慎態度。他指出，美國雖已通過相關法案，但仍存在不少待釐清障礙，尤其孳息安排對銀行並不友善，因此對是否參與發行仍保持觀望。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財