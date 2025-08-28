國發會啟動創業綻放 3億支持金打造創業天堂

國發會今宣布啟動「創業綻放－創業大聯盟競賽」。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會今宣布啟動「創業綻放－創業大聯盟競賽」，行政院院長卓榮泰親自出席。國發會表示，將整合部會資源，透過完整培訓、業師輔導與系統化陪跑，將選出100組具潛力的新創團隊，提供總額超過3億元的創業支持金，打造從點子到落地的全方位支持鏈。

卓榮泰於致詞時表示，「投資新創，就是投資台灣國家的未來」，台灣正站在人工智慧與半導體的全球舞台上，未來需要靠更多創新創業，打造新一代創業奇蹟。政府將持續從人才、資金、法規、市場與國際鏈結等面向，集結更多國家力量協助年輕人，並期許跨部會攜手推動「創業綻放」合作大平台，實現創業理想。

請繼續往下閱讀...

劉鏡清表示，台灣曾是紡織王國、雨傘王國，從輕工業進入重工業後，繼續維持第一，現在科技業也維持第一的角色，這都是先前不斷創業的結果。因此，當前政府思考台灣的下一步是什麼？答案是在年輕人身上。他認為，沒有創業者，產業沒有新的動能，所以國發會推出創業綻放計畫，目標每兩年舉辦一次，要打造台灣成為創業者天堂。

創投公會理事長邱德成也到場支持，他表示，對創業家而言，最需要的不只是資金，也需要經驗與資源的支持。創投公會將持續發揮橋梁功能，連結資金、產業與國際資源，成為創業家最堅實的後盾。

創業大聯盟競賽分為「6都」與「非6都」組別，共選出100組優質團隊，單一團隊最高可獲1000萬元、總額超過3億元的支持金，並引介國發基金創業天使投資；更進一步整合全台育成與超過80位專業業師，提供線上線下課程、一對一輔導及衝刺營等完整培訓，提高新創成功率。

「創業大聯盟競賽」即日起開放報名，凡年滿18歲以上、具創業想法或成立5年以內的公司皆可參加。第一階段提供10堂、25小時完整線上課程及實體座談，幫助打好基本功。通過專家評選進入第2階段者，將接受業師1對1輔導及Bootcamp精進商業計畫，爭取至少300萬、最高1000萬支持金。最終前9名優勝團隊更將獲得為期半年的導師陪跑，加速邁向投資與市場擴張。

國發會強調，「創業綻放計畫」不僅是一場競賽，而是建立跨部會、跨產業、跨世代的創業生態系統。透過跨部會整合與產官學合作，讓全台每一位懷抱夢想的創業者，不分地區、不分產業，都能獲得專業培訓、導師指引與市場驗證的機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法