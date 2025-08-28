晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

三能-KY印尼三能將量產 下半年營運穩定

2025/08/28 16:34

烘焙器具廠三能集團（6671）表示，第3季匯率已趨穩定，加上印尼三能工業公司即將進入量產階段，下半年營收有望維持穩定。（三能提供）烘焙器具廠三能集團（6671）表示，第3季匯率已趨穩定，加上印尼三能工業公司即將進入量產階段，下半年營收有望維持穩定。（三能提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕烘焙器具廠三能集團（6671）表示，第3季匯率已趨穩定，加上印尼三能工業公司即將進入量產階段，下半年營收有望維持穩定。

三能集團執行長蕭凱峰表示，上半年營收達9.63億元，與去年同期差異不大，且毛利率上升至38.26%，亦較去年同期成長；但營業費用較去年同期增加，主要是印尼三能於中爪哇索羅市的新廠4月正式啟用。

另外，原在雅加達的銷售公司印尼三能公司產辦合一，遷移所產生的相關的搬遷、人員配置調整、與新工廠的產品試量產、折舊與管理費用在上半年反應於報表，對營業利益造成壓力，期待下半年產能效益發揮後能對營收與獲利有所貢獻。三能集團員工福利費用亦較去年同期增加，係因應中國市場人力成本增加所致。

此外，今年第2季匯率大幅波動影響，新台幣兌美金與人民幣大幅升值，三能集團主要資產以中國為主，因匯率影響損失約1258萬元，致上半年每股盈餘為0.85元，較去年同期衰退。

蕭凱峰指出，三能集團產品以內銷市場為主，出口至歐美的比重約3%，受關稅影響甚小，第3季匯率已趨穩定，加上印尼三能工業公司即將進入量產階段，預估下半年仍有望維持營收維持穩定。

惟全球總體環境受目前關稅與匯率波動等不確定因素紛擾未定所致，各國經濟成長明顯遲緩，相對影響國民所得與民生消費，尤其是中國市場景氣仍持續處於低檔，無明顯復甦跡象，為目前較不利的變數。

後續三能將在產品銷售組合進行調整，保持毛利率穩定成長，並持續推動開源節流各項政策，深耕兩岸內需及積極拓展東南亞市場，寄望後續有較高成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財