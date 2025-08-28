三能-KY印尼三能將量產 下半年營運穩定

烘焙器具廠三能集團（6671）表示，第3季匯率已趨穩定，加上印尼三能工業公司即將進入量產階段，下半年營收有望維持穩定。（三能提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕烘焙器具廠三能集團（6671）表示，第3季匯率已趨穩定，加上印尼三能工業公司即將進入量產階段，下半年營收有望維持穩定。

三能集團執行長蕭凱峰表示，上半年營收達9.63億元，與去年同期差異不大，且毛利率上升至38.26%，亦較去年同期成長；但營業費用較去年同期增加，主要是印尼三能於中爪哇索羅市的新廠4月正式啟用。

另外，原在雅加達的銷售公司印尼三能公司產辦合一，遷移所產生的相關的搬遷、人員配置調整、與新工廠的產品試量產、折舊與管理費用在上半年反應於報表，對營業利益造成壓力，期待下半年產能效益發揮後能對營收與獲利有所貢獻。三能集團員工福利費用亦較去年同期增加，係因應中國市場人力成本增加所致。

此外，今年第2季匯率大幅波動影響，新台幣兌美金與人民幣大幅升值，三能集團主要資產以中國為主，因匯率影響損失約1258萬元，致上半年每股盈餘為0.85元，較去年同期衰退。

蕭凱峰指出，三能集團產品以內銷市場為主，出口至歐美的比重約3%，受關稅影響甚小，第3季匯率已趨穩定，加上印尼三能工業公司即將進入量產階段，預估下半年仍有望維持營收維持穩定。

惟全球總體環境受目前關稅與匯率波動等不確定因素紛擾未定所致，各國經濟成長明顯遲緩，相對影響國民所得與民生消費，尤其是中國市場景氣仍持續處於低檔，無明顯復甦跡象，為目前較不利的變數。

後續三能將在產品銷售組合進行調整，保持毛利率穩定成長，並持續推動開源節流各項政策，深耕兩岸內需及積極拓展東南亞市場，寄望後續有較高成長動能。

