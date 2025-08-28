壽險公會理事長陳慧遊：實支實付保費調漲要以永續為考量

壽險公會改選結果今出爐，陳慧遊（右2）續任理事長，並提名富邦人壽總經理陳世岳（左2）、台灣人壽總經理莊中慶（右1）以及國泰人壽執行副總經理林昭廷（左1）等3人擔任副理事長。（圖壽險公會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕壽險公會今召開會員代表大會並改選理監事，現任理事長陳慧遊順利連任。對於實支實付醫療險保費可能調漲一事，陳慧遊表示，面對未來不可預測的世界，必須保持彈性，如果保費一定不能調漲，或一次調漲太多，都不是社會樂見的，畢竟要看長遠、看如何能更永續。

壽險公會改選結果今出爐，陳慧遊續任理事長，並提名富邦人壽總經理陳世岳、台灣人壽總經理莊中慶以及國泰人壽執行副總經理林昭廷3人擔任副理事長。

陳慧遊提到，南山人壽前董事長郭文德昨天獲頒「第11屆台灣保險卓越獎」的終身成就獎，提到「做保險，誠信第一，服務至上」。他把這句話放在心上，因為保險就是人的行業，從待人接物，到以誠信爭取信任，這是信任信賴的行業。他說，隨著時代演進，保險追求公平待客、永續，如果把永續放在最高位階，公司必須顧及股東員工與保戶，都要均衡照顧。

被問到實支實付保單可能調漲費率一事，陳慧遊說，幾十年來，保險業界發過的保單，一定會有需要調整的地方，經過討論，社會有共識，可以往更好地方調整，但也要反省為何過去不到位。

他認為，面對未來不可預測的世界，必須保持彈性，如果保費一定不能調漲，或一次調漲太多，都是社會不樂見；如果不能調漲，民眾就買不到保單，對年輕人不公平，畢竟要看長遠，看如何能更永續。

陳慧遊說，保費議題不是因為壽險業接軌新制才開始討論，畢竟公共政策有其複雜性；就像政府打房，但不能一刀切讓年輕人貸不到款，因此保費漲不漲具有複雜性。

陳慧遊表示，回顧過去一年，在全球政經環境多變、金融市場挑戰頻仍的情勢下，台灣壽險業仍展現穩健的經營韌性，2024年總保費收入為2兆4402億元；新契約保費收入為8418億元；投保率則持續穩定成長達262.68％，至於2024年底壽險業資產總額為36兆9004億元，較2023年成長5.7％，這都是大家共同努力的成果，也再次彰顯台灣壽險業守護國人、厚植社會安定力量的角色。

最後，陳慧遊感謝過去3年任內各理監事與全體業者的配合，及公會工作同仁協助業務的推展。在國際與兩岸情勢的變動下，他也期許未來壽險公會克盡職責和業者共同努力，集思廣益，繼續發揮主管機關與產業間之溝通協調功能，使保險業繼續往前邁進。

