晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

五月天、BLACKPINK高雄開唱誰來看？聯卡中心揭秘：雙北人居冠

2025/08/28 16:23

YG娛樂上個月公告BLACKPINK於10月18、19日在高雄世運連唱兩天。（翻攝自YG娛樂）YG娛樂上個月公告BLACKPINK於10月18、19日在高雄世運連唱兩天。（翻攝自YG娛樂）

〔記者李靚慧／台北報導〕年底前韓團TWICE、韓國「AAA頒獎典禮」陸續在高雄登場，這波疫情後興起的「演唱會經濟」，高雄市已成為最大贏家，一票難求的演唱會，觀眾從哪裡來？根據「聯卡中心信用卡大數據平臺」的統計，高雄市舉辦的演唱會，超過7成的演唱會觀眾來自外縣市，尤其國外巨星的演出，外縣市觀眾比例直逼8成，其中以雙北旅客為最大宗 。

聯卡中心調查顯示，高雄市因舉辦演唱會，成功吸引高價值外地客及國際觀光客，超過7成的演唱會觀眾來自外縣市，尤其國外巨星的演出，外縣市觀眾比例高達79.19%，其中以雙北旅客為最大宗，占比合計逾3成（新北市16.9%、台北市15.93%），超越有地利之便的高雄市觀眾（20.81%）。

國際旅客方面，雖然國外巨星的演出能吸引較多的海外粉絲，但總數占比僅不到4%（3.85%），且以香港旅客為最大宗、占比超過4成，其次為菲律賓、印尼、越南等東南亞國家旅客 。

外地與國際旅客在高雄展現驚人消費力，「住宿」為主要開銷，北部旅客的住宿消費占比超過一半，每卡平均花費達3630元；國外旅客的住宿消費力更為驚人，每卡平均金額高達8772元，是國內旅客的2倍以上，顯示其停留時間較長或偏好高品質住宿。

值得注意的是，願意跟隨偶像來台看演唱會的旅客，消費力較一般旅客更高，以香港為例，來台觀看演唱會期間的消費金額占比，相較於一般香港旅客提升超過34%；若是觀看國外巨星演唱會，香港旅客的消費金額占比更較一般香港旅客提升高達38.11%，遠高於一般旅客消費表現，堪稱消費力最高的「黃金族群」。

至於到了高雄的國內外旅客，除了住宿外，都在哪裡消費？答案是「場館周邊」。聯卡中心分析，主要集中在世運主場館所在的左營區，以及新興、前鎮、小港等交通樞紐周邊。至於三民、鳳山、鼓山、前金等區域，演唱會旅客的消費滲透率低於一般旅客，顯示這些地區是具備開發潛力的「機會點」，建議可透過投入觀光資源與旅遊路線規劃，吸引演唱會旅客前往消費。

為探討演唱會帶來的實質效益，聯合信用卡處理中心分析「信用卡大數據平臺」、2023至2025年間，包括BLACKPINK、Coldplay、Ed Sheeran、Bruno Mars，及本土天團五月天、告五人等重量級演出期間，民眾信用卡消費情形，藉以了解演唱會對城市觀光與消費的推動力量。

根據「聯卡中心信用卡大數據平臺」的統計，高雄市舉辦的演唱會，國外觀眾占比僅有不到4%。（聯卡中心提供）根據「聯卡中心信用卡大數據平臺」的統計，高雄市舉辦的演唱會，國外觀眾占比僅有不到4%。（聯卡中心提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財