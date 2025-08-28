五月天、BLACKPINK高雄開唱誰來看？聯卡中心揭秘：雙北人居冠

YG娛樂上個月公告BLACKPINK於10月18、19日在高雄世運連唱兩天。（翻攝自YG娛樂）

〔記者李靚慧／台北報導〕年底前韓團TWICE、韓國「AAA頒獎典禮」陸續在高雄登場，這波疫情後興起的「演唱會經濟」，高雄市已成為最大贏家，一票難求的演唱會，觀眾從哪裡來？根據「聯卡中心信用卡大數據平臺」的統計，高雄市舉辦的演唱會，超過7成的演唱會觀眾來自外縣市，尤其國外巨星的演出，外縣市觀眾比例直逼8成，其中以雙北旅客為最大宗 。

聯卡中心調查顯示，高雄市因舉辦演唱會，成功吸引高價值外地客及國際觀光客，超過7成的演唱會觀眾來自外縣市，尤其國外巨星的演出，外縣市觀眾比例高達79.19%，其中以雙北旅客為最大宗，占比合計逾3成（新北市16.9%、台北市15.93%），超越有地利之便的高雄市觀眾（20.81%）。

國際旅客方面，雖然國外巨星的演出能吸引較多的海外粉絲，但總數占比僅不到4%（3.85%），且以香港旅客為最大宗、占比超過4成，其次為菲律賓、印尼、越南等東南亞國家旅客 。

外地與國際旅客在高雄展現驚人消費力，「住宿」為主要開銷，北部旅客的住宿消費占比超過一半，每卡平均花費達3630元；國外旅客的住宿消費力更為驚人，每卡平均金額高達8772元，是國內旅客的2倍以上，顯示其停留時間較長或偏好高品質住宿。

值得注意的是，願意跟隨偶像來台看演唱會的旅客，消費力較一般旅客更高，以香港為例，來台觀看演唱會期間的消費金額占比，相較於一般香港旅客提升超過34%；若是觀看國外巨星演唱會，香港旅客的消費金額占比更較一般香港旅客提升高達38.11%，遠高於一般旅客消費表現，堪稱消費力最高的「黃金族群」。

至於到了高雄的國內外旅客，除了住宿外，都在哪裡消費？答案是「場館周邊」。聯卡中心分析，主要集中在世運主場館所在的左營區，以及新興、前鎮、小港等交通樞紐周邊。至於三民、鳳山、鼓山、前金等區域，演唱會旅客的消費滲透率低於一般旅客，顯示這些地區是具備開發潛力的「機會點」，建議可透過投入觀光資源與旅遊路線規劃，吸引演唱會旅客前往消費。

為探討演唱會帶來的實質效益，聯合信用卡處理中心分析「信用卡大數據平臺」、2023至2025年間，包括BLACKPINK、Coldplay、Ed Sheeran、Bruno Mars，及本土天團五月天、告五人等重量級演出期間，民眾信用卡消費情形，藉以了解演唱會對城市觀光與消費的推動力量。

根據「聯卡中心信用卡大數據平臺」的統計，高雄市舉辦的演唱會，國外觀眾占比僅有不到4%。（聯卡中心提供）

