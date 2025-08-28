新應材、南寶、信紘科合組新寳紘 攻先進封裝高階膠材市場

新應材、南寶與信紘科今（28）日共同宣布將合資成立新寳紘科技股份有限公司。（圖取自新應材官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕新應材（4749）、南寶（4766）與信紘科（6667）今（28）日共同宣布將合資成立新寳紘科技股份有限公司，目標是投入半導體先進封裝用高階膠材市場；新公司資本額為新台幣5億元，新應材、南寶與信紘科將分別持股36％、34％與30％。

新應材在半導體先進特化材料具備產業網絡與專業知識、南寶在接著劑合成擁有核心技術，信紘科在高科技系統整合能力與研發塗佈製程技術經驗豐富，三方將整合各自優勢，共同開發與推廣半導體先進封裝用高階膠帶。

AI、HPC帶動先進封裝技術成為突破半導體技術瓶頸的對策，全球半導體製程膠帶市場規模預估年複合成長率（CAGR）預計將達9.7％，此類膠材對良率與生產效率具有關鍵影響，特別是在先進封裝製程中角色更加重要。台灣的半導體廠過去主要仰賴海外供應商，三家公司希望藉由這次合作，強化在地供應鏈材料自主性，以滿足產業對高品質膠材的龐大需求。

