台積電中科1.4奈米晶圓廠最快10月動工 商機上看30億

台積電中科1.4奈米晶圓廠，最快10月動工。圖為中科15A廠房。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台積電今年6月取得中科台中園區二期土地，中部地區大型水泥及營造廠陸續接獲台積電相關工程招標案，預計最快10月動工，4座新廠使用低碳混凝土超過100萬立方米，台泥等水泥、營造、機電及供應鏈廠商估計，工程及後續供應及後段封測商機上看30億元，中科管理局強調，二期園區公共工程陸續完成，台積電新廠將如期動工。

國科會中部科學園區管理局邀廠商將生物炭植入園區光蠟樹，展現負碳解方先進科技綠色創新技術，中科管理局長許茂新與業者交流，相關人士與會指出，台積電已取得建廠所需雜項執照，而中科二期園區正進行滯洪池水土保持工程，預計9月底前完工，讓台積電得以如期在10月動工。

請繼續往下閱讀...

台泥等業者參與綠能討論，業者透露，台積電4座新廠使用低碳混凝土超過100萬立方米，動工後相關營造、機電、零組件供應鏈及後段封測等，商機上看30億元。

台積電於今年4月在北美技術論壇公開資訊，透露為原興農球場的台中F25廠，規劃設立4座廠房，首廠預計2028年下半年量產，而供應鏈進一步指出，中科廠2028年量產的應該是第一期二座1.4奈米製程廠房，後續第二期不排除將推進至A10（1奈米）製程，此舉將促成台積電加速1.4奈米製程佈局，確保市場獨占性。

目前，台積電在中科園區有15A及15B兩個廠區、共7座廠房運作，主要有28至22奈米，另有7奈米至6奈米製程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法