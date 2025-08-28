晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積電中科1.4奈米晶圓廠最快10月動工 商機上看30億

2025/08/28 15:51

台積電中科1.4奈米晶圓廠，最快10月動工。圖為中科15A廠房。（記者黃旭磊攝）台積電中科1.4奈米晶圓廠，最快10月動工。圖為中科15A廠房。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台積電今年6月取得中科台中園區二期土地，中部地區大型水泥及營造廠陸續接獲台積電相關工程招標案，預計最快10月動工，4座新廠使用低碳混凝土超過100萬立方米，台泥等水泥、營造、機電及供應鏈廠商估計，工程及後續供應及後段封測商機上看30億元，中科管理局強調，二期園區公共工程陸續完成，台積電新廠將如期動工。

國科會中部科學園區管理局邀廠商將生物炭植入園區光蠟樹，展現負碳解方先進科技綠色創新技術，中科管理局長許茂新與業者交流，相關人士與會指出，台積電已取得建廠所需雜項執照，而中科二期園區正進行滯洪池水土保持工程，預計9月底前完工，讓台積電得以如期在10月動工。

台泥等業者參與綠能討論，業者透露，台積電4座新廠使用低碳混凝土超過100萬立方米，動工後相關營造、機電、零組件供應鏈及後段封測等，商機上看30億元。

台積電於今年4月在北美技術論壇公開資訊，透露為原興農球場的台中F25廠，規劃設立4座廠房，首廠預計2028年下半年量產，而供應鏈進一步指出，中科廠2028年量產的應該是第一期二座1.4奈米製程廠房，後續第二期不排除將推進至A10（1奈米）製程，此舉將促成台積電加速1.4奈米製程佈局，確保市場獨占性。

目前，台積電在中科園區有15A及15B兩個廠區、共7座廠房運作，主要有28至22奈米，另有7奈米至6奈米製程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財