晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

月領若身故太虧？單身勞工請領退休金這樣選

2025/08/28 15:22

勞保年金制度為勞工提供退休後的經濟保障。然而，對於單身未婚、無遺屬的勞工而言，卻可能面臨「領不到也留不下」的困境。（示意圖，彭博）勞保年金制度為勞工提供退休後的經濟保障。然而，對於單身未婚、無遺屬的勞工而言，卻可能面臨「領不到也留不下」的困境。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕勞保年金制度為勞工提供退休後的經濟保障，然而，對於單身未婚、無遺屬的勞工而言，卻可能面臨「領不到也留不下」的困境。根據《勞工保險條例》，若被保險人身故無符合資格的遺屬，其老年年金將即刻停止，未領取部分也無法轉予他人。這讓不少單身勞工在面對退休抉擇時，憂心多年繳費可能「一場空」，而傾向選擇一次領取老年一次金。但這真的是最好的選擇嗎？

依照現行《勞工保險條例》，勞保被保險人年滿65歲且符合年資條件後，可選擇一次領取「老年一次金」或按月領取「老年年金」，兩者各有利弊，適合不同的退休規劃需求。

月領與一次領，哪個划算？

對有配偶或符合條件遺屬的勞工而言，選擇月領即使尚未領完，其遺屬仍可申請遺屬年金，延續保障。

但對於單身未婚、身後無遺屬的勞工來說，若選擇月領，身故後年金即終止，未領部分無法轉給他人，可能讓人擔憂多年繳納的保費付諸流水。

相較之下，一次領具備一次性領得大筆金額的優勢，資金使用彈性較高，可用於醫療支出、購屋、投資，或進行財務安排。對於健康狀況不穩、需短期資金，或有傳承考量的勞工而言，一次領可能更符合實際需求。

然而，若健康狀況良好、壽命預期較長，月領方案在累積金額上往往更具優勢。以平均壽命約80歲計算，自65歲起月領15年，總金額可能超過一次領的金額，並可提供穩定現金流，有助於應對長壽風險與通膨壓力。

單身勞工怎麼選？

在退休規劃上，沒有絕對的標準答案。單身勞工可根據自身健康狀況、預期壽命、生活支出與資產配置，選擇最合適的請領方式。若健康穩定、無急迫資金需求者，月領方式較能提供長期保障；反之，有重大疾病或短期資金需求者，則可能較適合一次領。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財