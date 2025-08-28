月領若身故太虧？單身勞工請領退休金這樣選

勞保年金制度為勞工提供退休後的經濟保障。然而，對於單身未婚、無遺屬的勞工而言，卻可能面臨「領不到也留不下」的困境。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕勞保年金制度為勞工提供退休後的經濟保障，然而，對於單身未婚、無遺屬的勞工而言，卻可能面臨「領不到也留不下」的困境。根據《勞工保險條例》，若被保險人身故無符合資格的遺屬，其老年年金將即刻停止，未領取部分也無法轉予他人。這讓不少單身勞工在面對退休抉擇時，憂心多年繳費可能「一場空」，而傾向選擇一次領取老年一次金。但這真的是最好的選擇嗎？

依照現行《勞工保險條例》，勞保被保險人年滿65歲且符合年資條件後，可選擇一次領取「老年一次金」或按月領取「老年年金」，兩者各有利弊，適合不同的退休規劃需求。

請繼續往下閱讀...

月領與一次領，哪個划算？

對有配偶或符合條件遺屬的勞工而言，選擇月領即使尚未領完，其遺屬仍可申請遺屬年金，延續保障。

但對於單身未婚、身後無遺屬的勞工來說，若選擇月領，身故後年金即終止，未領部分無法轉給他人，可能讓人擔憂多年繳納的保費付諸流水。

相較之下，一次領具備一次性領得大筆金額的優勢，資金使用彈性較高，可用於醫療支出、購屋、投資，或進行財務安排。對於健康狀況不穩、需短期資金，或有傳承考量的勞工而言，一次領可能更符合實際需求。

然而，若健康狀況良好、壽命預期較長，月領方案在累積金額上往往更具優勢。以平均壽命約80歲計算，自65歲起月領15年，總金額可能超過一次領的金額，並可提供穩定現金流，有助於應對長壽風險與通膨壓力。

單身勞工怎麼選？



在退休規劃上，沒有絕對的標準答案。單身勞工可根據自身健康狀況、預期壽命、生活支出與資產配置，選擇最合適的請領方式。若健康穩定、無急迫資金需求者，月領方式較能提供長期保障；反之，有重大疾病或短期資金需求者，則可能較適合一次領。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法