打造經濟日不落國 龔明鑫：台灣須全球佈局

將轉任經濟部長的政院祕書長龔明鑫今日強調，總統政見裡有立足台灣、佈局全球，成為經濟日不落國，這是非常重要的一步，台灣還是要全球佈局走出去。（記者田裕華攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴政府內閣改組，行政院今日召開「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，將轉任經濟部長的政院祕書長龔明鑫強調，總統政見裡有立足台灣、佈局全球，成為經濟日不落國，這是非常重要的一步，台灣還是要全球佈局走出去。

龔明鑫表示，他非常感謝行政院長和副院長，過去1年多對他充分信任和支持，這次又支持他回經濟部娘家。經濟部未來施政重點有幾項，第一是國家經濟發展的基礎建設要強化，除能源之外，還有治水，明年預算卓揆已指示要特別增加，將來會把落實和執行做好。

請繼續往下閱讀...

龔明鑫指出，第二是中小微企業多元發展方案，他也會加以落實。其實中小微企業和治水是少數預算當中，卓揆主動大幅增加部分，這部分是政策上的重中之重。

龔明鑫提及，中小微企業和傳統產業是台灣發展的根，經濟部永遠跟這些產業站在一起，過去共同經歷美中貿易戰1.0及肺炎疫情挑戰，相信這一次中小微企業、傳產也可以度過挑戰。

龔明鑫分析，第三是科技產業。台灣科技產業在過去9年當中，透過投資台灣三大方案或科技發展，在全世界供應鏈是關鍵不可或缺的角色。下一步要如何走，AI新十大建設已經有了，科技發展都已擬定目標，包括矽光子、量子計算、機器人都是很重要的科技發展方案，但台灣還有很重要的一步要往前跨。總統政見裡有立足台灣、佈局全球，成為經濟的日不落國，這是非常重要的一步，台灣還是要全球佈局走出去。

龔明鑫，卓揆不只一次提示，未來經貿秩序可能會有所改變，台灣要有所因應，全世界的訂單分布可能也會產生結構性影響。即川普1.0時，全球供應鏈已經進行改變，川普2.0全球性訂單和結構也發生變化。

他強調，所以未來要成為經濟日不落國或因應新秩序的挑戰，台灣高科技產業的全球佈局和落實，這是非常重要議題，後續規劃等去經濟部後再報告。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法