焦點股》神達：填權息交易火熱 爆量大漲逾半根

〔記者方韋傑／台北報導〕神達（3706）於今年股東常會通過配發現金股利1元、股票股利1元，今日進行除權息交易，參考價90.5元，受惠於買盤爆量力挺，盤中高點觸及98.3元，填權息一度超越8成，截至中午12時暫報96.4元，漲幅6.52%，成交量7萬5796張。

法人指出，神達未來將受惠於AI伺服器市場與超大規模雲端資料中心的強勁需求，帶動營收持續增長。公司憑藉研發實力與客戶滲透率，計畫擴大高階伺服器及網路機架布局，並深化二線雲端服務商的客製化優勢，目標是讓自有品牌伺服器在全球市場占有一席之地。

法人預估，神達2026年營收可望超過1300億元，比今年成長雙位數百分比，成長動能主要來自 AI 技術普及與硬體需求攀升。公司同時將透過提升產品附加價值、強化客戶關係，來優化毛利結構，以因應快速變化的市場環境。

在產能方面，神達新竹、美國及越南新廠將陸續投產，雖短期滿載壓力可能影響營運，但長期有助於提升效率並支撐業務擴張。法人認為，隨著需求結構改變，公司需持續導入前瞻性措施以鞏固競爭力，而財務結構的改善也為未來成長增添動能。

