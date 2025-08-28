晴時多雲

房價持續緩跌 桃園、台中已連跌3季

2025/08/28 12:06

第2季七都大樓房價全數走跌。（永慶房產集團提供）第2季七都大樓房價全數走跌。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕多個都會區房價指數持續緩步下跌，根據房仲業者最新發布的七都大樓、以及雙北市房價指數，相較上季，第2季七都大樓房價指數全數下跌，桃園、台中更已連3季緩跌、台南則是連跌2季，不過，第2季季跌幅最大的都會區則是新竹縣市、季跌約3.7%。

根據政大永慶七都大樓房價指數，第2季季跌幅超過2%的都會區，有新竹縣市、台中市以及台南市，而新竹縣市則是唯一季跌幅超過3%，反觀雙北市季跌幅則相當小，台北市季跌僅0.8%、新北市季跌約1.1%。

永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，第2季仍處在房貸總量管制以及第七選擇性信用管制的緊箍咒下，加上美國關稅政策影響，房市買氣未見起色。而且買方則期待要有相當降幅才願進場，另一邊的賣方也因為房市現況願意讓利促成交，導致第2季七都大樓房價指數皆呈下跌的現象，反映市場買氣降溫，房價持續修正中。

第2季新竹季跌3.7% 為七都之最

至於，季跌幅最深的新竹縣市，郭翰分析，剛性需求強勁的新竹縣市也不敵房市政策的衝擊，從實施信用管制後的去年第4季到今年第2季，大樓房價指數已明顯修正。

再觀察政大永慶雙北公寓房價指數，台北市已連續4季下跌，而新北市近1年，除今年第1季呈現季漲0.2%以外，其它3季均為季跌。至於，第2季雙北市公寓房價指數走勢，季跌幅均約3.2%。

郭翰認為，房貸額度仍吃緊，購屋族取得貸款門檻高、排撥時間長，房市交易難度提升，目前看來，下半年房市交易量欲大不易，回升空間有限，預期整體房市會呈現「量縮價緩跌」的格局。

