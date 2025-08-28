晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

破億元豪宅新案冷清 上半年僅成交10筆

2025/08/28 10:33

根據市調機構彙整，台北市上半年僅3個新案出現單筆總價突破1億元的交易紀錄。（住展雜誌提供）根據市調機構彙整，台北市上半年僅3個新案出現單筆總價突破1億元的交易紀錄。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕單筆總價破1億元豪宅交易少，上半年僅10筆。根據市調機構彙整，台北市上半年僅3個新案出現單筆總價突破1億元的交易紀錄，而3案僅合計10筆破億元，市調業者分析，央行第七波選擇性信用管制，豪宅貸款成數降至3成，再加上「平均地權條例」修正案中規定私法人購屋需取得許可，均成為豪宅買氣銳減主因。

根據住展雜誌彙整，台北市上半年出現單筆總價破1億元的新案，主要分布在大安區的遠企商圈，以及中山區的南京建國生活圈，但破億元的交易筆數則不算多。

反觀去年全年台北市則出現6新案共75筆總價破1億元的交易紀錄，今年上半年億元豪宅新案可說相當冷清。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，屢次打房政策中，豪宅都被拿來祭旗，而目前限縮豪宅的政策，包括央行信用管制貸款成數僅有3成，「平均地權條例」修正案中私法人購屋許可制，以及「囤房稅2.0」上路後，多屋族的持有成本會加重，因此，在政策不友善之下，買家更顯得保守。

各種打炒房 都指向豪宅

陳炳辰指出，今年上半年出現總價破1億元的新案，其實主力坪數落在40至50坪，而非過往豪宅標配、動輒破百坪，甚至刻意讓多數戶別的總價避開豪宅限貸門檻。

至於，今年下半年較明確要推出的單筆破億元新案，包括西華飯店危老改建案、南港區築源建設案，前者單價可望突破200萬元，但不可諱言的是豪宅自始至終都是小眾市場，因此，銷況上則要有長期抗戰的心理準備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財