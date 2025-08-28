破億元豪宅新案冷清 上半年僅成交10筆

根據市調機構彙整，台北市上半年僅3個新案出現單筆總價突破1億元的交易紀錄。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕單筆總價破1億元豪宅交易少，上半年僅10筆。根據市調機構彙整，台北市上半年僅3個新案出現單筆總價突破1億元的交易紀錄，而3案僅合計10筆破億元，市調業者分析，央行第七波選擇性信用管制，豪宅貸款成數降至3成，再加上「平均地權條例」修正案中規定私法人購屋需取得許可，均成為豪宅買氣銳減主因。

根據住展雜誌彙整，台北市上半年出現單筆總價破1億元的新案，主要分布在大安區的遠企商圈，以及中山區的南京建國生活圈，但破億元的交易筆數則不算多。

反觀去年全年台北市則出現6新案共75筆總價破1億元的交易紀錄，今年上半年億元豪宅新案可說相當冷清。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，屢次打房政策中，豪宅都被拿來祭旗，而目前限縮豪宅的政策，包括央行信用管制貸款成數僅有3成，「平均地權條例」修正案中私法人購屋許可制，以及「囤房稅2.0」上路後，多屋族的持有成本會加重，因此，在政策不友善之下，買家更顯得保守。

各種打炒房 都指向豪宅

陳炳辰指出，今年上半年出現總價破1億元的新案，其實主力坪數落在40至50坪，而非過往豪宅標配、動輒破百坪，甚至刻意讓多數戶別的總價避開豪宅限貸門檻。

至於，今年下半年較明確要推出的單筆破億元新案，包括西華飯店危老改建案、南港區築源建設案，前者單價可望突破200萬元，但不可諱言的是豪宅自始至終都是小眾市場，因此，銷況上則要有長期抗戰的心理準備。

