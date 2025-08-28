晴時多雲

佳格食品加班費爭議延燒 工會：明赴內湖總公司討薪抗議

2025/08/28 10:24

佳格企業工會6月在大園廠拉白布條抗議佳格食品集團積欠加班費，明天再赴台北市的佳格食品總公司抗議，追討積欠薪資。（資料照，記者周敏鴻攝）佳格企業工會6月在大園廠拉白布條抗議佳格食品集團積欠加班費，明天再赴台北市的佳格食品總公司抗議，追討積欠薪資。（資料照，記者周敏鴻攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕佳格集團爆積欠員工加班費、累計金額數百萬元，企業工會6月齊聚大園廠前抗議，資方與工會協商後，佳格允諾針對部分員工給予補償，但工會指出公司僅對16年以上資深員工發還部分加班費，批評此差別待遇是在分化員工，明天約50位大園廠員工將再赴台北市內湖區的佳格食品總公司開記者會抗議，追討積欠薪資。

　佳格食品企業工會秘書孫語謙今表示，被積欠加班費的員工主要在大園廠，公司承諾保障員工年薪14個月，其中包含農曆春節獎金與6月年中獎金各1個月薪資的固定獎金，工會訴求這2筆依法應納入工資計算，儘速返還加班費。

　孫語謙說，6月開完首次記者會後，公司馬上通知員工將於7月底確認積欠金額並發還給員工，然而，公司卻僅針對16年以上年資的員工發還部分加班費，對於年資較淺的員工則是一毛錢都不願意還，這樣的差別對待，無非是想削弱勞工團結，強調公司應一致對待全廠員工，拒絕差別待遇、分化員工。

　佳格工會指出，不僅資淺員工不滿公司的作法，資深員工也對公司感到失望，宣稱員工是家人，卻想製造差別待遇、製造員工內部嫌隙。工會明早10點半將赴總公司門口舉白布條召開記者會爭取權益，若公司執意分化員工、拖欠薪資，工會一定集體抗爭到底。

