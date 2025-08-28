晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

潛在報酬率高達113％！大研生醫今開放申購 抽中可望賺17萬

2025/08/28 10:20

大研生醫（7780）今（28日）開放申購。圖為大研生醫董事長張家銘（右）及大研生醫總經理林東慶（左）。（資料照）大研生醫（7780）今（28日）開放申購。圖為大研生醫董事長張家銘（右）及大研生醫總經理林東慶（左）。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以開發保健食品聞名的大研生醫（7780）今（28日）開放申購，若幸運中籤最高有望現賺逾17萬元，潛在報酬率113%。

綜合媒體報導，大研生醫將於9月9日轉上市，並將於8月28日至9月1日起辦理上市櫃公開申購，承銷張數6615張，申購每股價格為158元，每人1次申購1張。若以週三（27日）大研生醫收盤價336.96元計算，若是抽中可望獲利17萬8960元，報酬率為113%。

大研生醫將於9月3日上午舉行公開抽籤，投資人最晚當天中午12點前可得知中籤結果，9月4日是未中籤退款日，有抽中的投資人將於9月9日上午8點半前收到股票。

大研生醫2018年成立至今，強攻三高保健、視力保健、益生菌等保健食品，近5年年均營收複合成長率達88%，高濃度魚油更是銷售市佔率穩居第一。

上半年合併營收達7.89億元，較去年同期成長50.57%；稅後淨利1.43億元、年增40倍、每股盈餘2.4元，已直逼去年全年每股盈餘2.43元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財