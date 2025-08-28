潛在報酬率高達113％！大研生醫今開放申購 抽中可望賺17萬

大研生醫（7780）今（28日）開放申購。圖為大研生醫董事長張家銘（右）及大研生醫總經理林東慶（左）。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以開發保健食品聞名的大研生醫（7780）今（28日）開放申購，若幸運中籤最高有望現賺逾17萬元，潛在報酬率113%。

綜合媒體報導，大研生醫將於9月9日轉上市，並將於8月28日至9月1日起辦理上市櫃公開申購，承銷張數6615張，申購每股價格為158元，每人1次申購1張。若以週三（27日）大研生醫收盤價336.96元計算，若是抽中可望獲利17萬8960元，報酬率為113%。

請繼續往下閱讀...

大研生醫將於9月3日上午舉行公開抽籤，投資人最晚當天中午12點前可得知中籤結果，9月4日是未中籤退款日，有抽中的投資人將於9月9日上午8點半前收到股票。

大研生醫2018年成立至今，強攻三高保健、視力保健、益生菌等保健食品，近5年年均營收複合成長率達88%，高濃度魚油更是銷售市佔率穩居第一。

上半年合併營收達7.89億元，較去年同期成長50.57%；稅後淨利1.43億元、年增40倍、每股盈餘2.4元，已直逼去年全年每股盈餘2.43元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法