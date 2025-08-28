晴時多雲

川普時代如何選擇美國大學 ! 富比士揭「3大」選校重點

2025/08/28 12:32

富比士指出，在川普時代，選大學令高中生和家長「緊張」，選校需考量「3大」重點。（路透）富比士指出，在川普時代，選大學令高中生和家長「緊張」，選校需考量「3大」重點。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國高等教育聞名全球，但美國總統川普與哈佛大學的激烈對立，呈現了美國政治與學術精英衝突的縮影。如今，選擇大學尤其令人緊張，政治因素也成為選校的重要考量，讓許多家庭在面臨選校時，必須同時考量學術、財務與政治環境的多重抉擇。

《富比士》指出，在川普時代，選擇大學不再只是單純看學術契合度、學費與畢業後的就業前景，學生與家長還要納入新的變數，其中有「3大」選校重點須關注，包括聯邦政府對研究資金、外國學生和「覺醒」大學（woke colleges）的攻擊的影響。

專家指出，對高中生與家長來說，選大學的過程已成為一段特別焦慮的時期。除了學校是否符合興趣與專業規劃、實際就讀成本，以及畢業生能否順利找到好工作之外，還得思考這所大學的財務狀況是否健全？某些科系會不會因削減經費而遭到裁撤？甚至校園所在的各州政治氛圍，也將影響學生就讀大學時的舒適、安全氛圍。

《富比士》指出，川普政府大幅削減聯邦研究資金，將使美國各州的國際學生受到了打擊，並正面攻擊川普所認為的「覺醒」學校，包括哈佛大學、賓州大學、康乃爾大學、加州大學洛杉磯分校和西北大學等。此外，共和黨控制的國會在7月通過的《大而美法案》（OBBBA），削減研究生貸款，並加徵頂尖私校捐贈基金收益稅，進一步衝擊普林斯頓、耶魯、史丹佛、哈佛、麻省理工學院等頂尖大學。

未來美國各州因聯邦補助被削減，恐將縮減或合併大學科系。這意味著，學生若想就讀特定專業，必須先查清該科系未來是否可能被砍。

《富比士》認為，在這樣的環境下，美國小型文理學院反而展現優勢，其所持的理由是，沒有過度依賴聯邦研究經費，能提供更多師生直接互動的研究機會，加上共和黨稅改，反而帶給規模小的學院有著減稅優惠。這對於部分學生與家長而言，其價值甚至比大型研究型大學更具吸引力。

升學顧問指出，對於高收入家庭而言，會關注教育的「投資報酬率」，但對沒有財力的家庭而言，ROI（回收成本的速度）更是關鍵。這讓許多非名校卻有優秀就業表現的學校受到重視，例如喬治亞理工學院。

總結來說，川普時代選大學，已經不只是看排名或品牌，而是要考慮「這個學校會不會因政治干預失去資源」、「科系會不會被削減」，以及「畢業後的報酬率」。教育選擇與政治形勢的交錯，將讓申請大學變得比以往更加複雜。

