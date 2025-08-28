晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

英特爾與受制裁中企合作 ! 技術用於監控、人臉辨識 富比世曝「名單」

2025/08/28 10:17

在美國政府入股之前，英特爾與受美國制裁的中企合作，技術用於監控與人臉辨識。（資料照，彭博）在美國政府入股之前，英特爾與受美國制裁的中企合作，技術用於監控與人臉辨識。（資料照，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府將透過CHIPS法案入股英特爾10%股權，金額約105億美元，引發外界高度關注。但《富比士》披露，在美政府入股之前，英特爾曾與受美國制裁的中國公司合作，其技術已被中國監控和臉部辨識公司（包括宇視和海康威視）所使用，引發外界爭議。

根據英特爾中文官網文件顯示了與海康威視（Hikvision）和雲端從科技合作的文件。英特爾網站上的推廣資料顯示，海康威視在介紹「深眸」智慧攝影機時，特別強調與英特爾的「深入合作」，並稱其技術整合有助於推動智慧監控發展。

據報導，海康威視是一家大型監視攝影機製造商，在過去5年中受到了一系列制裁；而雲諯從科技（CloudWalk ）是一家臉部辨識公司，於2021年受到美國制裁。這兩家公司都被美國政府指控透過監視維吾爾族人來協助侵犯人權。

另外，英特爾也強調了其Atom處理器在雲從科技的Juyan智慧相機中的使用，據稱該相機專注於零售業。據了解，美國美國財政部將雲從科技列為「中國軍工複合體的一部分」，部分原因是其臉部辨識技術可根據膚色來識別個人。

《富比士》指出，宇視（Uniview）則被列為英特爾「鈦金會員合作夥伴」，雙方在「智慧城市方案」中合作，是採用英特爾技術的安全攝像頭系統，用於「圖像/物體檢測/識別/分類」和「影像監控與分析」，範圍涵蓋中國、香港、澳門，甚至包括北美市場。

報導指出，英特爾在2024年約有76%的銷售額來自美國以外。該公司被普遍視為藍籌美國科技公司，也是政府振興國內晶片製造業的關鍵。

針對報導，英特爾發言人南希·桑切斯在給《富比士》的聲明中並未對合作關係提出異議。他表示，英特爾的大多數產品都是透過第三方分銷，不一定能直接用於最終用途，但公司要求供應商、客戶和經銷商遵守相同的負責任的商業標準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財