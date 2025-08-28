英特爾與受制裁中企合作 ! 技術用於監控、人臉辨識 富比世曝「名單」

在美國政府入股之前，英特爾與受美國制裁的中企合作，技術用於監控與人臉辨識。（資料照，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府將透過CHIPS法案入股英特爾10%股權，金額約105億美元，引發外界高度關注。但《富比士》披露，在美政府入股之前，英特爾曾與受美國制裁的中國公司合作，其技術已被中國監控和臉部辨識公司（包括宇視和海康威視）所使用，引發外界爭議。

根據英特爾中文官網文件顯示了與海康威視（Hikvision）和雲端從科技合作的文件。英特爾網站上的推廣資料顯示，海康威視在介紹「深眸」智慧攝影機時，特別強調與英特爾的「深入合作」，並稱其技術整合有助於推動智慧監控發展。

據報導，海康威視是一家大型監視攝影機製造商，在過去5年中受到了一系列制裁；而雲諯從科技（CloudWalk ）是一家臉部辨識公司，於2021年受到美國制裁。這兩家公司都被美國政府指控透過監視維吾爾族人來協助侵犯人權。

另外，英特爾也強調了其Atom處理器在雲從科技的Juyan智慧相機中的使用，據稱該相機專注於零售業。據了解，美國美國財政部將雲從科技列為「中國軍工複合體的一部分」，部分原因是其臉部辨識技術可根據膚色來識別個人。

《富比士》指出，宇視（Uniview）則被列為英特爾「鈦金會員合作夥伴」，雙方在「智慧城市方案」中合作，是採用英特爾技術的安全攝像頭系統，用於「圖像/物體檢測/識別/分類」和「影像監控與分析」，範圍涵蓋中國、香港、澳門，甚至包括北美市場。

報導指出，英特爾在2024年約有76%的銷售額來自美國以外。該公司被普遍視為藍籌美國科技公司，也是政府振興國內晶片製造業的關鍵。

針對報導，英特爾發言人南希·桑切斯在給《富比士》的聲明中並未對合作關係提出異議。他表示，英特爾的大多數產品都是透過第三方分銷，不一定能直接用於最終用途，但公司要求供應商、客戶和經銷商遵守相同的負責任的商業標準。

