川普對印度下重手、美庫存狂減！國際油價急漲

國際油價週三（27日）收高。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（27日）收高，因數據顯示美國原油庫存降幅大於預期，同時投資人也在評估美國對印度加徵新關稅的潛在影響。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲90美分，或1.4%，收每桶64.15美元。

布蘭特原油期貨上漲83美分，或1.2%，收每桶68.05美元。

根據美國能源資訊署（EIA）的數據，上週美國原油庫存減少240萬桶，降至4.183億桶，而路透調查的分析師原本預估為減少190萬桶。

EIA數據顯示，美國汽油庫存減少120萬桶，低於市場預期的220萬桶降幅；蒸餾油庫存則減少180萬桶，與市場預期的增加88.5萬桶形成明顯對比。

Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）表示：「汽油需求數據具有支撐作用，顯示人們正在為勞動節長週末出行做準備。這是夏季駕駛旺季的高潮，也是夏季汽油混合燃料的最後一個大需求檔期。」

美國總統川普將對來自印度的進口商品關稅加倍、最高達50%，此事也成為市場焦點。針對印度購買俄羅斯石油的關稅已於週三生效。

