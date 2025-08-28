北京呼籲也沒用 中國車市價格戰延燒

儘管北京呼籲避免削價競爭，中國車市價格戰仍持續延燒。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國汽車市場數據顯示，由於汽車製造商仍在努力應對產能過剩和低迷的消費者情緒，儘管中國政府在6月大力呼籲避免「激烈競爭」，仍有7個品牌提供了更大的折扣，其他品牌的折扣僅略有減少或保持不變。整體來看，7月的促銷力道也高於去年同期。

《彭博》報導，中國政府持續呼籲全國停止激烈的價格競爭，其中特別關注電動車領域，但是市場對此反應冷淡，顯示出在高度競爭的市場中實際控制行為的困難程度。像比亞迪（BYD）、特斯拉（Tesla）這樣的產業領頭羊正在應對科技巨頭小米（Xiaomi）等新參與者的突然崛起，蔚來（Nio）、小鵬（Xpeng）等汽車製造商則持續發佈新車款，搶佔市場。

請繼續往下閱讀...

比亞迪是中國銷量最高的汽車製造商，該公司在5月大幅降價，促使北京加強了審查。數據顯示，比亞迪7月的平均折扣僅從6月的7.9％略為收窄至7.5％，降價幅度幾乎沒有改變。以平均售價來看，比亞迪7月價格從11.62萬人民幣（約新台幣49.9萬元）降至11.476萬人民幣（約新台幣49.3萬元）。

中國吉利也出現類似的趨勢，平均售價從6月的10萬5700人民幣（約新台幣45.4萬元），降至10萬4300人民幣（約新台幣44.8萬元）。

彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）汽車分析師陳佳（Joanna Chen）表示，要監管零售價格恐怕很困難，汽車製造商可能不會直接宣佈下調訂價，還有其他促銷手段。陳佳指出，製造商可以利用座椅升級、免費家用充電器、免費車載連接數據等優惠來吸引買家，無需直接降低標價。

零跑汽車（Leapmotor）近期表示，儘管政府的措施對產業有利，但不會影響定價策略。中國汽車流通協會（China Automobile Dealers Association）顧問李顏偉則稱，中國政府需要打持久戰，並指出，限制價格競爭的任何措施都需要時間，未來價格預計不會進一步下跌，但要回升也很困難。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法