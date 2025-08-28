中企海外醜聞一籮筐！外媒揭黑歷史曝建設品質差等慘例

外媒報導，中國企業在海外國家，有許多腐敗和項目執行力不足等黑歷史。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕因「一帶一路」項目倡議，多個國家的許多重大設施都由中國企業承包，但外媒披露，中國企業在海外國家，有許多腐敗和項目執行力不足等的黑歷史。

《中美洲360》（Centroamerica360）報導，去年尼加拉瓜宣布，與中企的設施項目包括一座機場、新鐵道路線、高速公路、水力發電項目、太陽能光電站等，而去年10月，作為中國「一帶一路」倡議的一部分，尼國為建設蓬塔韋特機場向中國借貸4.5億美元（約新台幣137億元），並由中國中工國際（CAMCE）承包機場改造、擴建與升級。

請繼續往下閱讀...

但文章披露，造機場的資金來自中國，這就是所謂的債務陷阱，中國透過接管世界各地的關鍵基礎設施，增強其經濟、政治和軍事影響力。而中工國際雖有機場建設經驗，但其造價過高，施工品質很差。

不只在尼加拉瓜，中工國際在尼泊爾、玻利維亞、奈及利亞、喬治亞等地的醜聞也不少，頗受質疑。尼泊爾的波卡拉國際機場就是很好的例子，耗資2.16億美元（約新台幣65億元），由中國提供貸款，但今年1月投入使用後，一直未能吸引任何定期國際航班，引發人們對其能否產生足夠收入償還中國貸款機構貸款的擔憂。

據悉，尼泊爾官員請求北京方面將貸款轉為贈款，以減輕其財政負擔，但遭到中國拒絕。且上月，《紐約時報》稱，中工國際誇大計畫成本。尼泊爾民航局副局長尼魯拉（Jagannath Niroula）指出，反腐敗調查人員花約3天時間調查機場建設品質，並揭露出建築品質有問題，專案基礎設施也不完善。

據悉，原本中工國際得標價3.05億美元（約新台幣93億元），幾乎是尼泊爾預估機場成本的兩倍，引發當地人士質疑是否存在舞弊行為，因此中工國際後來調降金額至2.16億美元。

波卡拉國際機場凸顯了那些不惜一切代價，引進中國基礎設施發展模式的國家所面臨的陷阱。在尼泊爾，中工國際從中國進口了建築材料和土方機械，採用中國設計建造，並配備了中國製造的安全設備和工業技術。

《紐約時報》的調查發現，中工國際為了實現利潤最大化，以及保護自身利益，多次提出商業條款，同時瓦解尼泊爾對其工作的監督，使得尼泊爾的國際機場建設成本大幅膨脹，並且沒有足夠的乘客來償還中國貸款機構的貸款。

另外2016年外媒披露，玻利維亞政府為中工國際開後門，據悉，這家中國公司獲得了當時獲得7項政府合約，總價值超過5.6億美元（約新台幣170億元）。專家艾利斯（Evan Ellis）指出，中工國際是最活躍的中國建築公司之一，在委內瑞拉有多個項目，在玻利維亞也很活耀，並且與政界擁有良好關係，因此並不奇怪。

除中工國際之外，文章還披露，中國土木工程集團公司（中國土木）也是監建設不好、受到制裁又腐敗的中資企業，但也與尼加拉瓜政府有簽屬建造合約。

報導指出，中國土木曾因未能履行鐵路項目合約，受奈及利亞政府諮詢。此外，中國土木的高層，曾被指控噢當地官員合謀洗錢、轉移、控制和占有詐欺所得、教唆洗錢、開設匿名銀行帳戶等，金額高達50億美元（約新台幣1525億元）。

艾利斯表示，貪腐是中國企業的行為模式，「中國有反腐敗法，但這些公司在海外時，往往會不擇手段地在不透明的條件，與當地政府進行談判，最終中國公司和簽訂合約的當地領導會獲得勝利。」

他也指出，越是不透明的政府，這些中企就越容易從中獲利，而且這些中國公司，根本不擔心中國政府在海外有報復行動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法