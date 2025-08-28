晴時多雲

台灣厲害的不只珍奶！外媒介紹「超經典秘密級飲品」

2025/08/28 10:41

外媒報導，台灣除了珍珠奶茶，水果牛奶也相當不錯。（資料照）外媒報導，台灣除了珍珠奶茶，水果牛奶也相當不錯。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣「珍珠奶茶」相當有名，但西班牙知名美食網站報導，台灣還有比珍珠奶茶更台、更棒的「秘密級」飲品，那就是「水果牛奶」，尤其是木瓜牛奶，比起真奶更容易製作、更清爽、歷史更久。

《Directo al Paladar》介紹，無論你是否品嘗過，你一定知道珍珠奶茶，這種飲品也被稱為波霸奶茶...，而它的發源地從台灣開始，之後傳遍世界各地。

珍珠奶茶的出現，為本已流行的亞洲茶類飲品，增添了新元素。珍珠奶茶最大的賣點，就是由木薯粉製成的小球，為飲料增添不一樣的色彩和口感，但報導認為，台灣還有更棒的飲品。

文章直指，台灣的水果牛奶是最「不為人知的秘密」，尤其木瓜牛奶相當受到歡迎。報導介紹，水果牛奶的口感滑順、更香醇、更美味，且歷史悠久，而這種營養豐富飲品的存在，與台灣豐富的熱帶水果產量息息相關。

報導表示，在台灣水果牛奶的口味眾多，牛奶與水果的搭配幾乎是天作之合，且在家中很容易製作，好幾代台灣人就是這樣搭配，並在這種環境下成長。

現今市面上也早已有各種工廠化版本的木瓜奶，以及將不同水果混合在一起，創造各種口味和顏色的配方。報導指出，對於無法忍受珍珠奶茶（並非人人都喜歡）的人來說，水果牛奶是完美的替代品，而且製作起來也簡單得多。

