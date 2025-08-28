逛Costco最不擁擠的秘密時段曝光 簡單「一招」就能避開人潮

週末去 Costco 購物可能會讓人筋疲力盡，因為總是人山人海，可能要花上1、2個小時閃避其他人的購物車、耐心排隊結帳。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人喜歡到好市多（Costco）購物，不僅商品應有盡有，且方便又划算，但週末去 Costco 購物可能會讓人筋疲力盡，因為總是人山人海，可能要花上1、2個小時閃避其他人的購物車、耐心排隊結帳，有外媒就指出，Costco的最佳購物時段，是關門前一小時，在這段時間去採買，就可避開人潮和擁擠帶來的壓力，快速又有效率地完成購物，但若時間不允許的話，也有個簡單方法可以找出 Costco 最不忙的時段，就是使用「Google 搜尋」。

《Southern Living》報導，關門前一小時通常是大多數位於都會區的Costco，在一天中最安靜的時段，這是因為大部分下班或晚間購物的人已經離開。很少有人會在這麼晚才到店，因此，如果購物清單不長，而且已經清楚知道要買什麼，在關門前一小時到Costco採買，是個絕佳時段。

請繼續往下閱讀...

另一個方式，就是選擇平日到Costco採買，這是因為在這個時間段，大部分人都在上班上課，而在一些都市區，週五的人潮如同週末，但整體來說，週六和週日的人潮是最多的，若消費者不喜歡人擠人，這兩天是最不適合購物的日子。

至於平日的選擇也有訣竅，雖然挑週一去購物相對安靜，但在忙碌的週末過後，貨架通常已經被掃空，必須等待補貨。資深 Costco 購物者建議，最好等到週二或週三，等貨架補滿再去，甚至可能搶先週末購物者一步，找到一些新優惠。

另外，大家都知道「早起的鳥兒有蟲吃」，所以可以等Costco一開門就進場消費，能避開最長的排隊人潮。而根據Costco的最新政策，若有 「黑鑽卡會員」（Executive Membership）資格的話，還能提早一小時入店消費。不過要注意，不是每家 Costco 的人潮狀況都一樣。

最後，有個簡單方法可以找出 Costco 最不忙的時段，就是使用「Google 搜尋」，在Google 搜尋欄打上「When is Costco least busy」（Costco 什麼時候人最少），Google地圖上會有圖表，顯示出附近Costco分店的營業時間，以及每天各個時段的客流量，只要點擊查看日期並尋找人較少的時間段，這樣就能掌握到當地 Costco 的最佳購物時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法