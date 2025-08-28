身家400億卻能不揮霍！30歲女富豪「反差消費哲學」大公開

郭如意以約新台幣400億元的淨資產，成為全球最年輕的白手起家女性億萬富豪。（圖擷取自Instagram／@guoforit）

〔財經頻道／綜合報導〕30歲華裔科技創業家郭如意（Lucy Guo）超越歌手泰勒絲（Taylor Swift），成為全球「最年輕」的白手起家女億萬富豪，儘管擁有13億美元（約新台幣400億元）身家，但她以節儉著稱，多次表示自己「不喜歡浪費錢」，雖然如此，但但有些事情郭如意則願意多花錢、大手筆投資，像是房地產、私人飛機，因為房地產會增值，私人飛機可節省機場排隊時間，而她唯一的貶值資產是法拉利，只因為「很漂亮」。

《CNBC》報導，郭如意以節儉出名，她接受《CNBC》節目「Make It」採訪時表示：「老實說，我依然覺得自己就像那個小女孩一樣，賺大錢之前和之後的生活，並沒有太大改變。我還是會找優惠，像是我幾乎只在 Uber Eats 上點『買一送一』的餐點。」

郭如意曾在網路上多個省錢故事，她回憶，前陣子在歐洲住宿時，突然想吃咖哩香腸（currywurst），於是想盡辦法找最便宜的價格，「飯店裡要賣20歐元，但 Uber Eats 上只要4歐元，所以我就點 Uber Eats。」

郭如意說：「有些事情我很節省，但有些事情我會花得多。」對於奢華體驗或特定物品，郭如意也願意大手筆花錢。

郭如意多年來累積了不少房地產，在買房時她會精打細算，如近期她在洛杉磯好萊塢購買了一棟新建豪宅，可俯瞰日落大道（Sunset Strip），價格近3000萬美元。她說：「據我所知，開發商其實是賠錢出售，房價從大約4400萬降到2950萬美元，對我來說是划算的。」

她還擁有佛羅里達的一間公寓，在2021年以670萬美元買下，以及洛杉磯另一棟農舍風格住宅，則是在2024年以420萬美元買下。郭如意表示，她偏好增值資產，認為這些房產將升值。

郭如意也願意花錢購買舒適設施，例如私人飛機可以省下在機場排隊的麻煩，但有些消費純粹是滿足心願。

她補充：「我真的不喜歡貶值資產，但我還是為一樣東西花大錢，那大概就是我的法拉利。」她的豪華跑車是復古玫瑰色，「全球大約只有10輛左右，他們很賣力的推銷，我當下就想：『哇，好漂亮，好吧。』我甚至沒多想。」

