晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

身家400億卻能不揮霍！30歲女富豪「反差消費哲學」大公開

2025/08/28 11:41

郭如意以約新台幣400億元的淨資產，成為全球最年輕的白手起家女性億萬富豪。（圖擷取自Instagram／@guoforit）郭如意以約新台幣400億元的淨資產，成為全球最年輕的白手起家女性億萬富豪。（圖擷取自Instagram／@guoforit）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕30歲華裔科技創業家郭如意（Lucy Guo）超越歌手泰勒絲（Taylor Swift），成為全球「最年輕」的白手起家女億萬富豪，儘管擁有13億美元（約新台幣400億元）身家，但她以節儉著稱，多次表示自己「不喜歡浪費錢」，雖然如此，但但有些事情郭如意則願意多花錢、大手筆投資，像是房地產、私人飛機，因為房地產會增值，私人飛機可節省機場排隊時間，而她唯一的貶值資產是法拉利，只因為「很漂亮」。

《CNBC》報導，郭如意以節儉出名，她接受《CNBC》節目「Make It」採訪時表示：「老實說，我依然覺得自己就像那個小女孩一樣，賺大錢之前和之後的生活，並沒有太大改變。我還是會找優惠，像是我幾乎只在 Uber Eats 上點『買一送一』的餐點。」

郭如意曾在網路上多個省錢故事，她回憶，前陣子在歐洲住宿時，突然想吃咖哩香腸（currywurst），於是想盡辦法找最便宜的價格，「飯店裡要賣20歐元，但 Uber Eats 上只要4歐元，所以我就點 Uber Eats。」

郭如意說：「有些事情我很節省，但有些事情我會花得多。」對於奢華體驗或特定物品，郭如意也願意大手筆花錢。

郭如意多年來累積了不少房地產，在買房時她會精打細算，如近期她在洛杉磯好萊塢購買了一棟新建豪宅，可俯瞰日落大道（Sunset Strip），價格近3000萬美元。她說：「據我所知，開發商其實是賠錢出售，房價從大約4400萬降到2950萬美元，對我來說是划算的。」

她還擁有佛羅里達的一間公寓，在2021年以670萬美元買下，以及洛杉磯另一棟農舍風格住宅，則是在2024年以420萬美元買下。郭如意表示，她偏好增值資產，認為這些房產將升值。

郭如意也願意花錢購買舒適設施，例如私人飛機可以省下在機場排隊的麻煩，但有些消費純粹是滿足心願。

她補充：「我真的不喜歡貶值資產，但我還是為一樣東西花大錢，那大概就是我的法拉利。」她的豪華跑車是復古玫瑰色，「全球大約只有10輛左右，他們很賣力的推銷，我當下就想：『哇，好漂亮，好吧。』我甚至沒多想。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財