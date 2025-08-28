中國電動車競爭力才開始！亞洲「這國」淪海嘯第1排

中國電動車競爭力才開始，專家表示，泰國、南非和西班牙等製造規模較小的國家，現已感受到來自中國進口的壓力。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國汽車產業的快速成長得益於補貼、稅收優惠和大量研發資金，近年來快速崛起，然在中國市場已經飽和下，已將戰場轉移到海外，CNBC報導，中國電動車在世界各地的競爭才開始增強，預估到2030年中國汽車年出口量將增900萬輛，而泰國、南非和西班牙等製造規模較小的國家，現已感受到來自中國進口的壓力。

中國電動車革命的速度和規模令世界感到意外，標普全球行動服務公司競爭情報、市場分析和預測副總裁萊恩表示，中國電動車產業已成為重塑全球汽車市場的「重要力量」。

萊恩透過電子郵件告訴CNBC，就在幾年前，中國本土汽車製造商還不被視為成熟的全球汽車行業的真正競爭對手，但這種情況在短短幾年內就迅速發生了變化。

光是比亞迪1家，過去3年就連續每年增加約100萬輛汽車，這讓許多傳統汽車製造商的產品經理都笑不出來，而且競爭不僅限於中國。

值得注意的是，2023年，中國超越日本，成為全球最大的汽車出口國。去年，中國汽車銷量飆升至創紀錄的3140萬輛，全新電動車約佔汽車總產量的41%。

萊恩預計到2030年，中國每年將生產3600萬輛汽車，佔當時全球汽車產量的4成。他也預計，北京每年出口汽車數量將從2020年的100萬輛增加至900萬輛。

萊恩進一步指出，泰國、南非和西班牙等製造業規模較小的國家，已經感受到了來自中國進口的壓力。

另，晨星股票分析師薩斯金亦指出，中國汽車在世界許多地方的競爭力才剛開始增強。

薩斯金在視訊通話中告訴CNBC，中國市場已經飽和，他們不得不把目光轉向其他地方。而我們現在正處於這樣一個階段，對世界其他地區的出口才剛剛起步。

而汽車遊說團體歐洲汽車製造商協會（ACEA）總幹事西德弗里斯亦將中國描述為全球市場上的「激烈競爭對手」。

