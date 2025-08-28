美股收盤》標普創新高！台積電ADR上漲

美股週三上漲。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕AI晶片業巨擘輝達週三在美股收盤後公布財報，全球投資人關注。標普500指數週三上漲0.24%，創下歷史新高，那斯達克指數上漲0.21%，道瓊工業指數上漲147.16點、漲幅0.32%，費城半導體指數上漲0.29%，台積電ADR走揚0.24%，收在239.29美元。

綜合外媒報導，輝達第二季財報的獲利和營收均超出預期，第二季營收為467.4億美元，較上年同期的300.4億美元成長了56%。輝達週三收盤下跌近0.1%。

請繼續往下閱讀...

科技與人工智慧股表現漲跌互現，微軟上漲0.94%，Meta下跌0.89%，Alphabet上漲0.16%，亞馬遜漲0.18%。

投資人對人工智慧相關公司的熱情推動了科技股的大幅上漲。根據倫敦證券交易所的數據，標準普爾500指數目前的本益比超過22倍，創下4年來最高。

道瓊工業指數上漲147.16點或0.32%，收45565.23點。

那斯達克指數上漲45.87點或0.21%，收21590.14點。

S&P 500指數上漲15.46點或0.24%，收6481.4點。

費城半導體指數上漲16.69點或0.29%，收5824.61點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法