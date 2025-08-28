指控支持暴力示威 川普籲起訴金融巨鱷索羅斯

美國總統川普（右）指控，金融富豪索羅斯（左）及其子，應被控違反「反勒索及受賄組織法」（RICO）而遭到起訴。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普27日透過社群媒體指控，金融富豪索羅斯（George Soros）及其兒子，應因涉嫌支持美國各地的「暴力抗議」（Violent Protests）及「其他更多行為」（and much more），被依「反勒索及受賄組織法」（RICO）起訴。但他並未提供任何證據。

川普在自家社群平台「真實社群」發文，但未說明索羅斯是否正接受調查，也未指明所謂「暴力抗議」的具體細節。川普警告95歲的索羅斯，指他支持各類偏左立場的議題：「小心點，我們正在盯著你！」（Be careful, we’re watching you!）

在川普發表前述言論之際，白宮正加強對部分最激烈批評川普者的報復行動。本月稍早，聯邦調查局（FBI）搜索前國家安全顧問波頓（John Bolton）的住家；聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency）局長普爾特（Bill Pulte）則指控，聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）涉及房貸詐騙，遭到川普免職。庫克表示，她將提告以維護職位。

川普在貼文中寫道：「喬治‧索羅斯跟他那個好棒棒的激進左派兒子，應該因為支持暴力抗議及其他更多行為，被依RICO法起訴，這些行為遍及美國全境。我們不會再允許這些變態撕裂美國，不給這個國家哪怕只是呼吸（BREATHE）的機會，也不給它自由。」

川普自己也曾面臨暴力抗議，包括2021年1月6日支持者闖入國會大廈事件，試圖阻止國會認證拜登當選總統。川普因此涉及一場大規模刑事案件，被控企圖推翻2020年總統選舉結果，但隨著他在2024年勝選後，相關指控已被撤銷。

匈牙利裔的索羅斯長期因資助進步理念和民主黨，成為美國極右派的眼中釘，被指責造成美國南部邊境的移民危機擴大，以及策動大規模抗議活動，包括2020年非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死後爆發的反警察示威。

索羅斯創立的慈善機構「開放社會基金會」（Open Society Foundations），則發表聲明駁斥川普，痛批這些指控「荒謬且不實」，否認曾支持或資助暴力抗議。索羅斯已於2023年宣布，將該機構的控制權交給兒子亞歷山大（Alexander Soros）。

