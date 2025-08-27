晴時多雲

就安基金頻爆爭議 勞動部爭取2.4億編回公務預算

2025/08/27 21:57

立法院社會福利及衛生環境委員會今（27）日至勞動部考察「勞動部業務及所屬各基金運用情形」。（記者李靚慧攝）立法院社會福利及衛生環境委員會今（27）日至勞動部考察「勞動部業務及所屬各基金運用情形」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部就業安定基金支用屢爆爭議，為消除外界疑慮，勞動部已針對媒體廣宣等項目預算，爭取明年編回公務預算，減少就安基金支應非直接服務費用，金額預估達2.4億元，同時在年底前引進外部稽核機制。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（27）日至勞動部考察「勞動部業務及所屬各基金運用情形」，次長陳明仁會後受訪說明委員關注議題，針對遭外界詬病的媒體廣宣等項目預算，明年度將爭取回編公務預算2.4億元。

陳明仁指出，勞動部於今年初已提出就安基金「3面向6原則」策進措施，包括明定用途範圍、強化內控及資訊公開，相關措施已全面執行，對於執行成效委員們今日表示肯定，更期許能爭取更多的公務預算，以提升勞工權益。

陳明仁表示，雖然中央115年度因新財劃法施行而財政困難，但勞動部仍依據就安基金6項策進作為，針對非直接服務據點的機關基本行政費用，以及與就業安定基金法定用途無關的廣宣費用部分，明年度由就安基金移撥至公務預算編列，總額度為2.4億元。

對於管理層面，陳明仁指出，除了強化就安基金管理會的審議權責，提供更多資料讓委員審議，擴大內控範圍，也將引進外部稽核制度，目前已辦理採購作業，將針對新增計畫、運用超過一定範圍的項目、宣導費等進行外部稽核，預計今年底可按季提出報告。

至於外界質疑就安基金濫用、特定媒體支用廣宣等爭議，陳明仁強調，採購案皆依政府採購法進行，開口契約本來就是常常運用的作法，已進行相應的檢討，若涉及人謀不臧，檢調也已立案調查，勞動部會全力配合，開誠佈公、毋枉毋縱。

