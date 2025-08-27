劉鏡清術後爆瘦7公斤 總統賴清德認為不尋常准辭

國發會主委劉鏡清原先不在內閣改組名單中，但因為健康因素主動辭任。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會主委劉鏡清原先不在內閣改組名單中，但月8月26日深夜突然對國發會會內主管發出內部信，宣布自己因為健康因素辭任。國發會主委一直將由前中華經濟研究院院長葉俊顯接任。劉鏡清受訪時透露，自己的身體狀況讓總統賴清德都很擔心，卸任後他會先把健康顧好，未來想當數位牧民，可能會旅居日本，寫書、寫程式。

劉鏡清表示，自己的健康情況比老郭（經濟部長郭智輝）還嚴重，今年4月已動手術切除四成的胰臟，戴了3個月的引流管；在住院期間，總統賴清德三天兩頭致電關心，還跟北榮院長討論他的病情，要求他好好休養。不過，劉鏡清說，兩週前最新的檢驗結果出爐，某項指標高達正常值的10倍，加上4月手術以來，體力未恢復，體重還劇減7公斤，總統賴清德都認為不尋常，因為一般動手術不會瘦。劉鏡清說，健康很重要，太太也很有意見，所以決定得很突然。

請繼續往下閱讀...

劉鏡清特別讚揚國發會同仁，在他一年任內，推出幾個大方案，包括行政院長卓榮泰在就任滿週年時談到最滿意的政策，即為國發會推動的「6大區域產業與生活圈」，這讓劉鏡清覺得很驕傲。

他談到，當初要把國土分為6大區域進行規劃，負責的國土處過往以推動地方創生和審查公共案件為主，但在他的要求下，不但把6大區域發展整理出來，連產業發展都可以幫忙規劃，討論過程中互動非常多，讓他有很大的成就感。

國土處處長黃文彥表示，六大區域產業與生活圈的規劃耗時約兩週左右，國土處過去的業務，熟悉區域規劃，但對產業不清楚，劉鏡清親自指導，以豐富的產業經驗，明確告知細部產業發展脈絡。黃文彥談到，劉鏡清為公部門帶來不同的視野，提供不同的看事情的觀點，從他身上學習到很多。

回顧過去一年的公職經歷，劉鏡清覺得比較辛苦的地方，是在提出改革時，對方不見得聽得懂；不過讓他滿意的事則比較多。劉鏡清提到，過去國發會比較少主導產業發展，多是整合的角色，這一年可以規劃出AI新十大建設、好好整理信賴五產業，這都很了不起；對於國家主權基金的規劃也是一步一腳印地進行。他特別談到，任內對國發基金做了重大改革，除了加強過去比較不足的投後管理，也爭取11個員額編制，改善國發基金加班時數高於國發會其他部門的情況。

將接任的葉俊顯則表示，他特別感謝中經院董事長曹添旺，讓他有機緣到中經院擔任副院長、院長；對於未來國發會主委職務，他說將會把過往在學術上的理論基礎運用在政策上，進行疊加，認為這應該是政院向他諮詢國發會主委時的期許。他今天在政院將會再進一步談接下職務的初衷和想法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法