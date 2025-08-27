「台灣Pay」竟成洗錢工具? 財金公司說話了

針對「台灣Pay」變成詐騙幫兇，財金公司發布3點聲明。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕對於有歹徒利用「台灣Pay」的付款QR Code，詐騙不知情民眾購買高鐵票，再持票到高鐵櫃台退票「換現金」，財金公司晚間表示，退票視同「退貨」，應該將款項退至原支付工具，例如原信用卡或是原扣款帳戶，而非直接退現金，在收單銀行改善相關機制前，高鐵先行暫停「台灣Pay」服務，是為了避免此類事件再度發生。

據了解，高鐵的收單業務由台新銀行負責，在雲林縣虎尾警分局查獲此案之前，財金公司已掌握到有歹徒以此方式詐財，多次提醒高鐵及收單的台新銀行，「退票」應視同退貨，必須將票款退至原付款帳戶，而非交付現金，卻遲未改善，直至警方抓人，才有積極行動。

財金公司晚間發布的3點澄清說明如下：

1、 本案係詐騙集團利用高鐵公司提供民眾以「台灣Pay」付款購票，但退票時卻以「現金」返還所衍生之個案。

2、 查現行「台灣Pay」有完善且嚴謹之付款及退款機制，交易完成後，特約商店如有退款需要，應透過收單銀行提供之退款交易辦理，將相關款項即時退回至民眾原扣款帳戶，以防阻詐騙。

3、 為保障民眾權益及防制詐騙，高鐵公司及收單銀行在相關機制未改正前，採取必要措施，先行暫停服務，以避免此類事件再度發生。

財金公司謹請高鐵公司及收單銀行盡速完成改善，共同防制詐騙，保障民眾使用行動支付購票之安全、便捷與相關權利。

