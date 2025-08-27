晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

砸780萬開餐廳！63歲男「堅持圓夢」 僅半年慘燒光退休金

2025/08/27 20:25

日媒警示，中高齡創業雖能追夢，但退休安穩與財務風險往往難以兼得。（示意圖，路透）日媒警示，中高齡創業雖能追夢，但退休安穩與財務風險往往難以兼得。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕退休後越來越多人選擇追尋夢想創業，但有時候事情往往不如預期，恐一夕間陷入經濟困境。日本一名63歲男子握有4000萬日圓退休金（約新台幣789萬元），背著妻子投入夢想餐飲創業，然而，卻因客源不足、廣告無效而經營惡化，半年就把退休金全花光，甚至得靠退休年金過活。日媒警示，中高齡創業雖能追夢，但退休安穩與財務風險往往難以兼得。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導分享真實案例，63歲的山口英夫（化名）在製造業工作40年後退休，拿到4000萬日圓的退休金。他決定實現長久以來的夢想，就是經營一家餐飲店。妻子只知道他「想悠閒一下」，從找店面到籌措開業資金，全由山口獨自操作。

孩子已獨立，房貸也還清，山口自認「退休資金充足」，於是投入1500萬日圓（約新台幣296萬元）開業，再加上設備、宣傳費用，半年內花掉超過3000萬日圓（約新台幣592萬元）。然而，意料之外的是客人幾乎沒有增加。他相信「在社群媒體爆紅就會火紅」，便大量投資廣告，但效果只是曇花一現，地點與定價也有問題，無法建立固定客源。經營惡化後，英夫開始動用年金補貼生活，但這卻帶來更大的麻煩。

因退休後開業並開始有收入，妻子的加給年金被停止發放，兩人每月年金收入減少7萬日圓（約新台幣1.4萬元）。事業持續虧損，國民健康保險與居民稅也拖欠，開始收到催繳通知。當時，山口仍相信「事業總有一天會上軌道」，但妻子直到看到退休金帳戶餘額為零時，才得知資金使用情況，妻子震驚又憤怒，當場無言。

報導提醒，創業是「第二個修羅場」，中高齡創業固然能實現夢想，但也伴隨資金、體力、制度等風險。特別要注意退休金應保留作為生活資金、事先確認年金制度（加給年金、延後領取等）影響，另外與配偶、家人充分溝通、取得同意相當重要。中高齡創業並非壞事，但「退休安穩」與「實現夢想」不能同時冒險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財