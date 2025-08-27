砸780萬開餐廳！63歲男「堅持圓夢」 僅半年慘燒光退休金

日媒警示，中高齡創業雖能追夢，但退休安穩與財務風險往往難以兼得。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後越來越多人選擇追尋夢想創業，但有時候事情往往不如預期，恐一夕間陷入經濟困境。日本一名63歲男子握有4000萬日圓退休金（約新台幣789萬元），背著妻子投入夢想餐飲創業，然而，卻因客源不足、廣告無效而經營惡化，半年就把退休金全花光，甚至得靠退休年金過活。日媒警示，中高齡創業雖能追夢，但退休安穩與財務風險往往難以兼得。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導分享真實案例，63歲的山口英夫（化名）在製造業工作40年後退休，拿到4000萬日圓的退休金。他決定實現長久以來的夢想，就是經營一家餐飲店。妻子只知道他「想悠閒一下」，從找店面到籌措開業資金，全由山口獨自操作。

孩子已獨立，房貸也還清，山口自認「退休資金充足」，於是投入1500萬日圓（約新台幣296萬元）開業，再加上設備、宣傳費用，半年內花掉超過3000萬日圓（約新台幣592萬元）。然而，意料之外的是客人幾乎沒有增加。他相信「在社群媒體爆紅就會火紅」，便大量投資廣告，但效果只是曇花一現，地點與定價也有問題，無法建立固定客源。經營惡化後，英夫開始動用年金補貼生活，但這卻帶來更大的麻煩。

因退休後開業並開始有收入，妻子的加給年金被停止發放，兩人每月年金收入減少7萬日圓（約新台幣1.4萬元）。事業持續虧損，國民健康保險與居民稅也拖欠，開始收到催繳通知。當時，山口仍相信「事業總有一天會上軌道」，但妻子直到看到退休金帳戶餘額為零時，才得知資金使用情況，妻子震驚又憤怒，當場無言。

報導提醒，創業是「第二個修羅場」，中高齡創業固然能實現夢想，但也伴隨資金、體力、制度等風險。特別要注意退休金應保留作為生活資金、事先確認年金制度（加給年金、延後領取等）影響，另外與配偶、家人充分溝通、取得同意相當重要。中高齡創業並非壞事，但「退休安穩」與「實現夢想」不能同時冒險。

