揚秦下半年進入營運旺季 旗下加盟雙引擎擴大展店

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營麥味登早餐店崛起的揚秦國際（2755）今天召開法人說明會，揚秦總經理林麗玲表示，下半年進入營運旺季，旗下加盟雙引擎麥味登與炸雞大獅將加大展店力度，炸雞大獅美國首家門市預計年底開幕，正式進軍美國市場。

林麗玲表示，揚秦上半年合併營收14.33億元，年增21.15%，稅後淨利1.04億元，年增31.37%，營收及獲利均創上櫃以來歷史新高，每股盈餘為3.45元，較去年同期2.63元增加0.82元。

她指出，下半年進入營運旺季，揚秦旗下加盟雙引擎麥味登與炸雞大獅將加大展店力度，主力品牌「麥味登」與國際經典IP史努比的品牌聯名將乘勝追擊於第4季推出第2波周邊商品；「涮金鍋」展店區域將從桃園延伸至新北市。

「炸雞大獅」將強化數位轉型並加速拓展全球門市，炸雞大獅在美國發展策略自今年起改採「區域加盟」模式，第一個加盟區域「維吉尼亞州」已於8月完成簽約，首家門市年底將落腳於維吉尼亞州首府里奇蒙（Richmond）的衛星城市格倫艾倫（Glen Allen），占地約90坪。

東南亞發展維持3個國家7個區域的戰略，分別為馬來西亞砂拉越區、柔佛區、吉隆坡；印尼大雅加達區、萬隆區、泗水區及新加坡單一城市，總店數達37家。

揚秦今年首度簽訂品牌代理，引進馬來西亞具有89年歷史的知名餐飲品牌「檳城煎蕊」來到台灣，新品牌進駐台灣第一站即選定人潮與買氣最盛的SOGO百貨忠孝店美食街，首家門市於9月1日開幕。

截至目前，揚秦旗下「麥味登」全台總店數933家、「炸雞大獅」海內外店數134家、「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家、「涮金鍋」店數5家。

