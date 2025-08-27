2奈米洩密案偵查終結 台積電回應了

台積電2奈米洩密案今獲偵查終結提起公訴。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電針對2奈米洩密案今獲偵查終結提起公訴，回應指出，相信這次偵查結果使得公司珍貴的營業秘密與技術得到充分保護，台積電將持續強化內部管理及監控機制，並在必要時與相關執法機構合作，以確保公司競爭優勢及營運穩定，從而保護公司核心競爭力及全體員工的共同利益。

台積電回應全文如下:

「有關台積公司近期於常規監控下發現並採取法律行動的營業秘密洩漏案件，臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署檢察官，已經就台積公司提出刑事告訴的部分偵查終結。根據偵查結果，本案被告三人違反台積公司對外資料傳輸及機密資訊保護政策，洩漏台積公司有關二奈米製程相關的機密資訊，經查其中有12頁涉及國家核心關鍵技術之營業秘密，檢察官依調查證據，認定其個人涉犯國家安全法之罪嫌，就本公司申告對象偵查終結提起公訴。

台積電對於任何違反公司保護營業秘密及損害公司利益的行為，始終秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。我們相信本次偵查結果使得公司珍貴的營業秘密與技術得到充分保護，台積公司亦將持續強化內部管理及監控機制，並在必要時與相關執法機構合作，以確保公司競爭優勢及營運穩定，從而保護公司核心競爭力及全體員工的共同利益。」。

