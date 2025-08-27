晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

和泰汽車：近1萬輛待交訂單 年銷量目標不變

2025/08/27 19:34

和泰（2207）汽車今天召開法說會，和泰汽車表示，代理的TOYOTA和LEXUS兩個品牌目前還有將近1萬輛的待交訂單，雖受關稅和貨物稅干擾，目前全年銷售目標並未調整，期待政府政策早日定案，公司就能落實原先的預估及計畫。（記者楊雅民攝）和泰（2207）汽車今天召開法說會，和泰汽車表示，代理的TOYOTA和LEXUS兩個品牌目前還有將近1萬輛的待交訂單，雖受關稅和貨物稅干擾，目前全年銷售目標並未調整，期待政府政策早日定案，公司就能落實原先的預估及計畫。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車今天召開法說會，和泰汽車表示，代理的TOYOTA和LEXUS兩個品牌目前還有將近1萬輛的待交訂單，雖受關稅和貨物稅干擾，目前全年銷售目標並未調整，期待政府政策早日定案，公司就能落實原先的預估及計畫。

和泰汽車上半年合併營收1411億元、稅後淨利82.6億元，每股盈餘14.83元，獲利較去年同期減少的主因為轉投資事業認列的獲利減少。主要是和泰興業、和潤去年同期認列一次性處分大樓利益，基期較高。

去年上半年和泰產險因減資彌補虧損，認列所得稅利益，致所得稅稅率較低；和泰產險1月地震理賠較高，致獲利較去年同期減少；另股票、遠期外匯等依會計原則評價，認列損益金額也較去年同期減少。

今年車市受到台美關稅議題影響，包括車輛公會和政府部門都積極傾聽民意，對於整體市場的總目標，和泰汽車需要等到政策明確後才能再次盤點，但和泰汽車全年銷售目標維持16.5萬輛，市佔率36.7%，與年初相同，並未調整。

和泰汽車1~7月旗下TOYOTA、LEXUS、ＨINO三品牌銷量，僅較去年微減約1%，之所以能維持這樣的成長，是因為4月之後觀察到一些市場動態後，已經與原廠規劃並承諾要銷售這些車輛，因此加大了今年行銷的投入。

截至目前為止，TOYOTA、LEXUS兩個品牌加起來還有將近1萬輛的待交訂單，車型的待交訂單情況不盡相同，透過整體審視，已將原計畫中在民俗月前的來車盡快消化，避免庫存積壓。

關於進口車關稅，政府一直強調只針對美國製造的部分，台灣車市最大的市場是非美國製車輛這一塊，待相關稅法定案後，和泰汽車才能夠針對此變化採取對策，目前尚無法作出進一步的評估，屆時對美國製車與非美國製車會有不同的應對方式。

和泰汽車期待相關稅法盡快定案，這樣就能向車主交代美國製車輛的稅制變化，公司又將採取何種對策；如果關稅政策明確之後，屆時和泰汽車也需要與原廠合作，討論價格變動的應對方案。

日本豐田汽車原廠基本上也在等待台灣的政策，成本結構也會受到影響，大家都在等待整個成本結構穩定後，各國才能針對政策配合或車主期望做出快速反應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財