和泰汽車：近1萬輛待交訂單 年銷量目標不變

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車今天召開法說會，和泰汽車表示，代理的TOYOTA和LEXUS兩個品牌目前還有將近1萬輛的待交訂單，雖受關稅和貨物稅干擾，目前全年銷售目標並未調整，期待政府政策早日定案，公司就能落實原先的預估及計畫。

和泰汽車上半年合併營收1411億元、稅後淨利82.6億元，每股盈餘14.83元，獲利較去年同期減少的主因為轉投資事業認列的獲利減少。主要是和泰興業、和潤去年同期認列一次性處分大樓利益，基期較高。

去年上半年和泰產險因減資彌補虧損，認列所得稅利益，致所得稅稅率較低；和泰產險1月地震理賠較高，致獲利較去年同期減少；另股票、遠期外匯等依會計原則評價，認列損益金額也較去年同期減少。

今年車市受到台美關稅議題影響，包括車輛公會和政府部門都積極傾聽民意，對於整體市場的總目標，和泰汽車需要等到政策明確後才能再次盤點，但和泰汽車全年銷售目標維持16.5萬輛，市佔率36.7%，與年初相同，並未調整。

和泰汽車1~7月旗下TOYOTA、LEXUS、ＨINO三品牌銷量，僅較去年微減約1%，之所以能維持這樣的成長，是因為4月之後觀察到一些市場動態後，已經與原廠規劃並承諾要銷售這些車輛，因此加大了今年行銷的投入。

截至目前為止，TOYOTA、LEXUS兩個品牌加起來還有將近1萬輛的待交訂單，車型的待交訂單情況不盡相同，透過整體審視，已將原計畫中在民俗月前的來車盡快消化，避免庫存積壓。

關於進口車關稅，政府一直強調只針對美國製造的部分，台灣車市最大的市場是非美國製車輛這一塊，待相關稅法定案後，和泰汽車才能夠針對此變化採取對策，目前尚無法作出進一步的評估，屆時對美國製車與非美國製車會有不同的應對方式。

和泰汽車期待相關稅法盡快定案，這樣就能向車主交代美國製車輛的稅制變化，公司又將採取何種對策；如果關稅政策明確之後，屆時和泰汽車也需要與原廠合作，討論價格變動的應對方案。

日本豐田汽車原廠基本上也在等待台灣的政策，成本結構也會受到影響，大家都在等待整個成本結構穩定後，各國才能針對政策配合或車主期望做出快速反應。

