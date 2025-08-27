晴時多雲

輝達當鄰居！台產砸20億卡位承德路蓋新總部大樓

2025/08/27 19:21

台灣產險目前的總公司位於台北市館前路。（記者李靚慧攝）台灣產險目前的總公司位於台北市館前路。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台產（2832）董事會今（27）日決議，以交易金額20億元購置承德路商辦不動產，用於興建企業總部大樓，以滿足長遠發展與規劃。該不動產位於台北車站與北投士林科園區科技廊道中點，距離輝達選定的北士科總部車程僅10分鐘，距離捷運圓山站步行3、4分鐘，極具增值空間。

台產目前總公司位於北市館前路，因空間不敷使用且大樓老舊，一直有興建新總部大樓的規劃。台產董事會決議將購置的商辦不動產，目前屬於空置狀態，過去曾由元大金控使用。台產指出，本案購置後，將推動都更程序取得改建獎勵容積，興建符合綠色標章與智能化新總部大樓，除了舒緩目前已趨於飽和的辦公空間，也能滿足中長期業務成長的空間需求，同時提升企業形象與社會責任。

該不動產座落於台北車站與北投士林科園區科技廊道中點，鄰近捷運站、交流道及多條公車路線，交通位置極為便利。台產指出，未來大樓完工後，員工搭乘捷運通勤，自圓山站步行僅需數分鐘，並可連接周圍產業鏈與客戶群。至於目前使用的辦公空間，將在新總部大樓完成後，選擇出租並加速推動都更、危老改建計劃，活化資產以創造額外收益。

