不動產集中度計算排除都更等相關貸款？央行：純屬臆測

〔記者陳梅英／台北報導〕自中央銀行去年8月請銀行自主控管不動產貸款總量後，陸續有傳言指出央行將於理監事會議評估將都更危老或所衍生的整批性分戶房貸排除在不動產貸款計算範圍可行性，對此，央行8月以來已2次澄清，此純屬臆測。

央行表示，不管是都更危老重建貸款或及所衍生的整批性分戶房貸均屬中長期貸款，銀行仍承受房市景氣波動風險。若排除相關貸款，雖可使不動產貸款集中度下降，惟將無法完全反映相關授信風險及信用資源流向不動產市場全貌，恐有失央行觀測不動產貸款集中度之用意。

事實上，今年6月理監事會後，央行在會後資料中已明確表示，部分業者建議將都更貸款排除於不動產貸款總量管制之外，但此作法並不符合央行信用管制的原始意旨。

央行強調，關注不動產貸款集中度的目的，在於引導信用資源合理配置，並妥善控管授信風險。若在計算指標時排除都更相關等特定貸款，不僅無法全面呈現與不動產相關的風險樣貌，也可能削弱央行引導資金流向非不動產貸款的目的。

