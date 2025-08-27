晴時多雲

中國股市30兆元反彈 風險加大、券商急「踩煞車」

2025/08/27 18:00

中國股市近期1兆美元（約台幣30兆元）的反彈，引發人們對投資者風險不斷增加的擔憂。（路透資料照）中國股市近期1兆美元（約台幣30兆元）的反彈，引發人們對投資者風險不斷增加的擔憂。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國股市近期1兆美元（約台幣30兆元）的反彈，引發人們對投資者風險不斷增加的擔憂，促使一些國內券商和基金經理人削減融資，並限制購買。

根據一份發布的通知顯示，總部位於上海的國金證券公司首次公開採取此類舉措，該公司將部分證券新客戶融資合約的保證金繳存比例上調至100%。中國上一次批准將該比例從100%下調至80%是在2023年9月。

同時，本週多家國內共同基金公司對今年表現最佳的一些投資組合實施了每日買入限制。週三，廣發明星成長指數ETF的聯接基金繼續將買入限額設定為人民幣100元，這是本輪上漲行情以來最嚴厲的限制之一。

知情人士表示，國金證券提高保證金的原因是擔心近期股市大幅上漲後如果出現回調，客戶可能會遭受損失。由於私下討論此事，知情人士要求匿名。

中國股市在國家資金和大型機構的支撐下一路飆升，分析師表示，散戶投資者的熱情不高。
基準上證綜合指數自4月以來上漲了四分之一，達到十年來的最高點，這與深陷房地產危機、消費疲軟和通貨緊縮漩渦的中國經濟形成了鮮明對比。

分析師指出迄今為止，本輪上漲主要受到主權基金、保險公司和其他機構的推動，以及散戶投資人買進的早期跡象。中國股市上漲，創下十年新高，散戶資金緩慢回歸股市，為股市帶來新推動力。

中國股市週三收盤走低，上證綜合指數下跌1.76%，至3,800.35點。深證成指收盤下跌1.43%，報12295.07點。兩市總成交額達3.17兆人民幣（約4450億美元），較前一交易日的2.68兆人民幣增加。

