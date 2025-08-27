晴時多雲

房市管制「肥政府、瘦民眾」？央行兩大據數據駁斥

2025/08/27 18:02

房市管制「肥政府、瘦民眾」？央行引據數據駁斥。（記者陳梅英攝）房市管制「肥政府、瘦民眾」？央行引據數據駁斥。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕近日某媒體引述金融圈人士言論指稱，為因應央行請銀行自主管理不動產貸款，銀行爭取承做更多地方政府或公營事業貸款，致地方政府及公營事業能貸到更多錢，且利率更低，這形同「肥政府、瘦民眾」，央行以5大銀行新承作放款利率以及放款餘額等兩大數據駁斥，表示上述言論與事實不符。

央行指出，自去年8月請銀行自主管理不動產貸款總量以來，5大銀行新承做地方政府及公營事業放款加權平均利率並無明顯下降，且對政府及公營事業放款增加幅度顯著小於個人及民營企業。

央行官員說，一般而言，銀行承做地方政府及公營事業的授信風險相對較低，放款利率亦相對較低。

而去年8月以來，5大銀行新承做地方政府及公營事業放款加權平均利率均呈小幅波動；其中，地方政府介於1.746%及1.795%之間波動，差距僅0.049百分點；公營事業介於1.753%及1.824%之間波動，差距僅0.071百分點；高、低點差距均不大，且並無媒體指稱貸款利率直線下降的情形。

在放款餘額部分，今年7月底相較於去年8月底，全體銀行放款增加2.4兆元，各部門放款均有增加；其中，以個人放款增加1.5兆元為最多，主要是房貸增加6,268億元，民營企業增加8,408億元，公營事業及政府分別增加794億元及72億元，亦無「肥政府 瘦民眾」的情況。

