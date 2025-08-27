晴時多雲

五金手工具進軍日本拓銷吸600家買主 創造6800萬美元商機

2025/08/27 17:58

經濟部率五金手工具拓銷團赴日。（貿易署提供）經濟部率五金手工具拓銷團赴日。（貿易署提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國政府陸續宣布對各國課徵對等關稅及232條款鋼鋁衍生品關稅，經濟部籌組五金手工具赴日拓銷團，走訪福岡、大阪、東京及三地，共吸引逾600家買主報名參加，預計締造逾6800萬美元商機。

經濟部次長江文若親赴大阪洽談會現場，鼓舞士氣並宣示政府將持續與產業並肩作戰。她強調，台灣五金手工具產業歷經30年深耕，已在日本建立穩固的市場基礎與品牌信譽。

經濟部說明，本次拓銷團以專利與創新設計展現臺灣產業競爭力，涵蓋五金手工具、智慧家電、健康防護及環保日用品等多元品項，例如輕量化適合高齡族群與婦女使用的手工具組、微型真空壓縮機、環保與實用性兼具的矽膠真空保鮮袋等多項國際得獎產品，吸引高島屋、近鐵、Amazon Japan及港南商事等重量級155家買主參與，赴日拓銷3城城市共吸引逾600家買主報名參加，預計締造逾6800萬美元商機。

江文若也指出，經濟部積極推動「月月有買主、周周有活動、日日有商機」拓銷方案，為協助五金手工具業者，除帶領業者赴日本接洽買主，已依產業需求，於今年9至11月規劃一系列客製化拓銷活動，包括在國內辦理「全球商機鏈結總動員」，洽邀非洲、亞西、歐洲、美國等買主來臺採購洽談；另帶領買主赴臺中及高雄產業聚落訪廠，增加接觸買主機會及降低拓銷成本。

在國外部分，除８月辦理拉丁美洲拓銷團；在9月份美國拉斯維加斯扣件展加碼設置「TAIWAN SELECT形象館」，提升國際知名度，並加大力道廣宣，吸引買主觀展採購；另於台灣經貿網成立五金產業專區，運用數位科技精準配對買主，協助廠商24小時開發商機。

