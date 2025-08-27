晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

內閣改組 卓揆曝彭金隆「非留不可」的理由

2025/08/27 17:48

行政院長卓榮泰表示，必須把彭金隆（金管會主委）留在內閣團隊，繼續努力打拚。（記者王孟倫攝）行政院長卓榮泰表示，必須把彭金隆（金管會主委）留在內閣團隊，繼續努力打拚。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕行政院團隊改組，金管會主委彭金隆一如外界事前預期，已經獲得行政院長卓榮泰的留任。卓榮泰直言說，金管會雖然名為監督、實則協助，監督的同時也要發展，他創立了很多新的金融商品，並且開創了亞洲資產管理中心，在台灣可以看到一個像樣的雛型，因此，「我們必須把他留在內閣團隊，繼續努力打拚」。

卓榮泰今天下午出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮，目前正值內閣團隊人事調整，卓在致詞時，開場在介紹與會的部會首長時，介紹到龔明鑫秘書長時、會有一點不自在 ，因為他將轉任經濟部長，但提到彭金隆的時候就覺得很自然，因為沒有職位異動，而卓揆也強調，過去15個月以來，金管會與金融業提供了很好的聯繫服務。

卓榮泰說，金管會雖然名為監督、實為協助，創立了許多新商品，也開創了亞資中心在台灣有個像樣的雛形，所以，必須讓彭金隆留在內閣團隊繼續努力。

卓揆也表示，金融不只要支持產業，也要支持國人；現在民間購屋者很多人貸不到款，時間拖很久，因此，希望銀行的「水龍頭開大一點」，讓真正自住、首購的、已承諾的貸款，都不要因為任何政策調整，形成資產管理的障礙，金融業要幫產業、國人，去幫助真正有資產管理需求的人，但也強調，若有查到是投機的，則要祭出重罰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財