內閣改組 卓揆曝彭金隆「非留不可」的理由

行政院長卓榮泰表示，必須把彭金隆（金管會主委）留在內閣團隊，繼續努力打拚。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕行政院團隊改組，金管會主委彭金隆一如外界事前預期，已經獲得行政院長卓榮泰的留任。卓榮泰直言說，金管會雖然名為監督、實則協助，監督的同時也要發展，他創立了很多新的金融商品，並且開創了亞洲資產管理中心，在台灣可以看到一個像樣的雛型，因此，「我們必須把他留在內閣團隊，繼續努力打拚」。

卓榮泰今天下午出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮，目前正值內閣團隊人事調整，卓在致詞時，開場在介紹與會的部會首長時，介紹到龔明鑫秘書長時、會有一點不自在 ，因為他將轉任經濟部長，但提到彭金隆的時候就覺得很自然，因為沒有職位異動，而卓揆也強調，過去15個月以來，金管會與金融業提供了很好的聯繫服務。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰說，金管會雖然名為監督、實為協助，創立了許多新商品，也開創了亞資中心在台灣有個像樣的雛形，所以，必須讓彭金隆留在內閣團隊繼續努力。

卓揆也表示，金融不只要支持產業，也要支持國人；現在民間購屋者很多人貸不到款，時間拖很久，因此，希望銀行的「水龍頭開大一點」，讓真正自住、首購的、已承諾的貸款，都不要因為任何政策調整，形成資產管理的障礙，金融業要幫產業、國人，去幫助真正有資產管理需求的人，但也強調，若有查到是投機的，則要祭出重罰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法