蕭美琴：保險是風雨來襲時的依靠 南山前董座郭文德獲頒終身成就獎

2025/08/27 17:44

副總統蕭美琴（左）今出席「第11屆台灣保險卓越獎頒獎典禮」，並頒發「終身成就獎」給南山人壽前董事長郭文德（右）。（記者吳欣恬攝）副總統蕭美琴（左）今出席「第11屆台灣保險卓越獎頒獎典禮」，並頒發「終身成就獎」給南山人壽前董事長郭文德（右）。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕副總統蕭美琴今出席「第11屆台灣保險卓越獎頒獎典禮」，並頒發「終身成就獎」給南山人壽前董事長郭文德。蕭美琴在致詞時表示，保險在風平浪靜時比較不易被看到，在風雨來襲時成為最堅實依靠；未來面對氣候變遷、人口結構改變以及醫療和長照需求上升等挑戰，數位化跟AI發展也將改變風險型態，保險是備援，也是風險來臨時支撐家庭的力量。

由保發中心主辦的「第11屆台灣保險卓越獎」今進行頒獎，蕭美琴出席致詞，並頒發「終身成就獎」給南山人壽前董事長郭文德。

蕭美琴致詞指出，保險在風平浪靜時不容易被看見，卻是風雨來襲時最堅實依靠。台灣位處環太平洋地震帶，時常發生颱風、豪雨、地震等天災，加上全球經濟與地緣政治的不確定性，風險管理不僅是專業議題，更是國家安全與社會韌性的重要工程，保險業是這張安全網的最關鍵網線。

蕭美琴說，保險業工作者的專業跟信任，把每個家庭、企業與社會緊緊連結在一起，這張網承接意外衝擊，也承接彼此希望。對很多人來說，保險平常不會被注意到，但大家都知道保險是備援；保險不只是一張合約，更是風險來臨時，支撐一個家庭守住生活的力量。

她也提到，保險業始終走在時代變化的前端，用專業和遠見為未來做好準備，也為每個家庭的生活建立依靠。未來挑戰持續，包括氣候變遷帶來更頻繁的極端事件，尤其人口結構改變，推動醫療跟長照需求急速上升，數位化跟AI發展更將改變風險型態，這也代表保險業未來需要更靈活的創新力，以及更堅定的使命感。

蕭美琴表也向在場保險人致敬，謝謝他們成為社會穩健的一股力量。她相信透過獎項表揚可以激勵更多保險同業，讓保險不只是一張保單，而是代表信任和安全感的一份承諾，是社會堅實的力量，也是守護台灣的力量。

郭文德1971年來到台灣、加入南山人壽，2003年與2011年兩度擔任董事長，任內推動保險專業化、普及風險管理觀念，讓保險滲透度達到國際領先水準，他也引進國際先進的保險專業與訓練、培育無數人才，建立台灣保險業的專業形象。

郭文德致詞時表示，非常榮幸能夠參與此次盛會，他從事保險工作前後超過60年，秉持著一個單純簡單的心情來從事這個工作。他接掌南山人壽後，抱持誠信第一服務至上的精神，公司逐漸長大，成為可以左右保險業的公司。他說，「這一生感到最大的光榮，就是有機會服務於保險業，更有機會在台灣社會服務。」

