賣掉預售屋再買成屋 財部：不適用重購退稅優惠

財政部表示，個人出售預售屋後購買自住房地，不適用重購退稅優惠。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，根據「所得稅法」規定，個人出售自住房地繳納的房地合一稅，自完成移轉登記日起算2年內重購自住房地，可申請按重購價額占出售價額的比率，自繳納稅額計算退還。不過，民眾出售尚未完工的預售屋，再購買成屋自住；或出售成屋後再購買預售屋，但未於2年內完工交屋，均不符合重購退稅要件，有民眾申請適用重購退稅而被否准退稅。

財政部賦稅署指出，「所得稅法」第14條之8有關重購自住房地退稅規定，主要是為了減輕購屋自住者的換屋負擔，因此房地合一課徵所得稅申報作業要點第20點規定，適用自住房地優惠，須符合以下要件：1.個人或其配偶、未成年子女，應於出售及購買的房屋辦竣戶籍登記並居住；2.房屋無出租、供營業或執行業務使用。

賦稅署說明，上述規定是為確保個人出售及重購的兩處房地均具有自住事實，以落實重購退稅優惠保障自住換屋需求的意旨，而預售屋未完成交屋，尚無法供自住使用，因此，買賣預售屋不適用重購退稅優惠。

