晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

賣掉預售屋再買成屋 財部：不適用重購退稅優惠

2025/08/27 17:06

財政部表示，個人出售預售屋後購買自住房地，不適用重購退稅優惠。（記者鄭琪芳攝）財政部表示，個人出售預售屋後購買自住房地，不適用重購退稅優惠。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，根據「所得稅法」規定，個人出售自住房地繳納的房地合一稅，自完成移轉登記日起算2年內重購自住房地，可申請按重購價額占出售價額的比率，自繳納稅額計算退還。不過，民眾出售尚未完工的預售屋，再購買成屋自住；或出售成屋後再購買預售屋，但未於2年內完工交屋，均不符合重購退稅要件，有民眾申請適用重購退稅而被否准退稅。

財政部賦稅署指出，「所得稅法」第14條之8有關重購自住房地退稅規定，主要是為了減輕購屋自住者的換屋負擔，因此房地合一課徵所得稅申報作業要點第20點規定，適用自住房地優惠，須符合以下要件：1.個人或其配偶、未成年子女，應於出售及購買的房屋辦竣戶籍登記並居住；2.房屋無出租、供營業或執行業務使用。

賦稅署說明，上述規定是為確保個人出售及重購的兩處房地均具有自住事實，以落實重購退稅優惠保障自住換屋需求的意旨，而預售屋未完成交屋，尚無法供自住使用，因此，買賣預售屋不適用重購退稅優惠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財