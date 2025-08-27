晴時多雲

值得立即買進3檔股票 外媒首選台積電

2025/08/27 16:50

外媒報導，台積電的技術非常優秀，效率也非常高，因此不可能輸給業內其他代工產商。（路透）外媒報導，台積電的技術非常優秀，效率也非常高，因此不可能輸給業內其他代工產商。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕目前投資市場在美國關稅政策和聯準會將降息的環境下，行情波動很大，如何選股考驗投資人的眼光。投資媒體The Motley Fool報導，公司產品的品質和持久的市場競爭力，很大程度上決定該公司股票的長期表現。基於此，以台積電為首、包括微軟和高通都是長期成長型績優股票，即使需要支付一些溢價，添加到投資組合中，也絕對物超所值。

台積電為半導體業內幾大巨頭生產半導體、微晶片，甚至電腦處理器，輝達、英特爾和蘋果只是台積電晶片客戶中的幾個大咖。該公司生產全球約三分之二的微晶片。

即使半導體產業的一些巨頭試圖擺脫對台積電的依賴。例如，英特爾已投入數十億美元在美國國內外建立自己的代工廠。然而，進展並不順利。事實證明，像要與台積電匹敵，過程和成本既複雜又昂貴。

例如蘋果與台積電達成合作，將購買亞利桑那州工廠生產的晶片，對大多數晶片公司來說，更具財務意義。這種情況短期內不太可能改變，甚至永遠不會改變。

台積電的技術非常優秀，效率也非常高，因此它不可能輸給業內其他代工產商。就台灣半導體而言，分析師預計其營收將從去年的不到30億美元成長至2027年的50億美元以上。不過，這只是未來前景的冰山一角而已。

其次推薦的是微軟，微軟的股價目前並不便宜。事實上，股價高得令人難以置信，本益比是今年預期收益的30多倍，是明年每股18.11美元預期收益的28倍。但有時候，為了優質產品，投資者必須付出代價。通常情況下，它物有所值。

微軟是電腦軟體領域的王者，根據Statcounter的數據，全球超過70%的桌上型電腦和筆記型電腦都安裝Windows作業系統的某些版本。隨著Google文件（Google Docs）的加入，它在生產力軟體領域的地位已不如當初。不過，它仍然是這個領域的關鍵參與者。

第三檔推薦的是博通，雖然輝達掌控處理器的核心和靈魂，但博通也該行業最大、最好的之一。以最近發布的 Jericho4 乙太網路光纖路由器為例。它是一個專為下一代分散式人工智慧基礎設施構建的平台，能夠將超過一百萬個處理器相互連接，並以高達每秒3.2 TB的速度在這些處理器之間傳輸數位資料。

