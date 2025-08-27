卓榮泰肯定劉鏡清等4位閣員貢獻 盼金融業支持多一點

圖為行政院長卓榮泰（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕行政院長卓榮泰今天出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」第四期頒獎典禮暨研討會。針對這次內閣改組，他表示，包括首長、副首長共16位新面孔，期待國人以更鼓勵的心情看待，希望新團隊與現有隊伍迅速整合，以最好的效率與團隊精神，協同推動行動AI、內閣2.0的未來方向。卓揆強調，在座有很多金融業者，希望資金「水龍頭」可以開大一點，讓民間有更充裕的資金能運用，特別是台灣股市近期非常好，股市是國家經濟的櫥窗，希望資金流入股市後，會流到更多產業。

卓榮泰表示，新內閣團隊均為各領域專長，過去15個多月以來，所有內閣同仁非常努力合作，有句話說「計利當計天下利」，他們都是「只求為國不求名」，為了國家發展跟國家利益，未考慮個人名與利，內閣團隊也以此互相鼓勵。

針對內閣改組，卓榮泰說，要特別感謝國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男及衛福部長邱泰源等四人，為國家整體發展奠定雄厚基礎，也為經濟發展擘化未來藍圖，尤其是AI時代來臨，數位經濟、技術也為國家推動AI新時代建設打下重要基礎，並在總統治國裡面「健康台灣」領域向前邁進。卓說，他們基於自己的因素，或是會回到教育界、學術界，或者會回到實務界，都有他們的考量，我們一方面肯定過去他們的貢獻，也感謝他們的付出。

對此，卓榮泰指出，期待大家能夠用更鼓勵的心情來看這些名單，當中有很多是新的面孔；我希望他們未來一方面發揮他們在各領域的專長，一方面和現有團隊快速整合，用最好的效率、團隊的精神，共同為未來的行動AI內閣2.0，做出新的努力方向。

